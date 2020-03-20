'Örümcek Adam da evden çalışıyor'

Yönetmen Jon Watts, sosyal medya hesabından Örümcek-Adam: Evden Çalışma adlı parodi bir fotoğraf paylaştı.

Marvel Sinematik Evreni’nin tüm Örümcek Adam filmlerinin yönetmeni Jon Watts Instagram’da hayranların yaptığı bir parodi tasarımı yayınladı.

Görselde Örümcek Adam, b’ın onun için hazırladığı süper kostümden önceki kostümü içinde, masa başında çalışırken görünüyor.

38 yaşındaki yönetmen, görseli “Kendinize iyi bakın millet!” notuyla paylaştı.

Örümcek Adam’ın daha önceki filmleri Eve Dönüş (Homecoming) ve Evden Uzakta (Far From Home) başlıklarıyla uyumu nedeniyle hayranlar Evden Çalışma başlığına dikkati çekti.