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Yaşam

Orucu 15 dakika erken açtırdı; ‘Yarın da 15 dakika geç okurum’ dedi

Çocukların uyarısı ile yanlış yaptığını anlayan Çavuşoğlu’nun, ‘Oy anasini yahu, Doğru yahu, erken okuduk’ şeklindeki sözleri, elindeki mikrofondan tüm köye yayıldı

08 Temmuz 2014 22:59

Rize'nin Ardeşen İlçesi Hoşdere Köyü'nde 74 yaşındaki Osman Çavuşoğlu cami hoparlöründen ezanı 10 dakika erken okudu, çok sayıda vatandaş orucunu erken açtı. Bazı köylüler ezanı duyunca saatlerine bakmadan orucunu erken açtı. Yanlışlığı fark eden çocukların camiye giderek uyardığı Osman Çavuşoğlu' nun, “Oy anasini yahu. Doğru yahu, erken okuduk” şeklindeki pişmanlığını yansıtan sözleri, elindeki mikrofondan tüm köye yayıldı. O anlar da, köydeki bir alabalık tesisine iftar için gelen Davut Yılmaz adlı vatandaş tarafından kaydedildi.

 

Orucu bozmayın anonsu işe yaramadı 

 

Ezanı duyan imam Alaattin Çavuşoğlu, koşarak geldiği camide mikrofonu aldı ve “Ezan yanlışlıkla 15 dakika erken okundu, orucunuzu bozmayın” anonsu yaptı. Ancak saate dikkat etmeyen ve orucunu erken bozan köylüler gerçeği öğrenince, “Bir kaza yaşadık” yorumunda bulundu. 

Erken ezan okunmasını cep telefonu ile kayda alan Davut Yılmaz da, "Çocuklar Osman amcayı uyarmak için camiye koşmuş. Osman amcayla çocuklar arasında yaşanan diyalog hoparlörden köye yayıldı. Osman amcanın, 'Oy anasini, doğru yahu” gibi sözleri de duyuldu” dedi. 

 

'Yarın da 15 dakika geç okurum, olur biter!' 

 

Bu arada, ezanı 10 dakika erken okuyarak köylülere erken oruç bozduran Osman Çavuşoğlu da, yatsı ezanı ile aksam ezanının saatlerini karıştırdığını belirterek, "Kazayla bu ülkede neler oluyor. Bu da bir kaza. Yarın da 10 dakika geç okurum, olur biter" esprisiyle yaşananları anlattı. 

 

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