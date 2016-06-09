Oruçluyken ağız kokusu nasıl önlenir?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte en çok merak edilen sorulardan birisi "Ağız kokusu nasıl önlenir?" oldu. Uzmanların belirttiği üzere, sahur ile iftar arasındaki uzun süre içinde tükürük akışı azalır ve ağız içerisindeki asit oranı artar böylelikle sosyal hayatı olumsuz etkileyen ağız kokusu problemi yaşanır. Ancak uzmanlar ağız kokusunu kontrol etmenin mümkün olduğunu söylüyor.

CNN TÜRK'ün haberine göre; ramazan ayında oruçla birlikte açlığa bağlı ağız kokusunun geliştiğini söyleyen Hospitadent Diş Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Diş Hekimi Recep Eşkar, “ Oruçla birlikte sosyal hayatımızı da devam ettirdiğimiz için ağız kokusunu etrafımızı rahatsız etmeyecek şekilde baskılamamız gerekmektedir” dedi.

Diş Hekimi Recep Eşkar’ın ağız kokusunu önlemeye yönelik 6 tavsiyesi şöyle:

1) Bakteri plakları ve yiyecek artıklarını temizlemek için dişler, iftardan ve sahurdan sonra mutlaka fırçalanmalıdır ve diş ipi kullanılmalıdır.

2) Dişler ile birlikte dilin de fırçalanması gerekmektedir. Yapılan araştırmalar,dişleri fırçalayarak ağız kokusunun %20’sinden dil fırçalayarak ise ağız kokusunun %80’inden kurtulunacağını söylemektedir.

3) Ramazan ayı yaz aylarına denk geldiği için özellikle soğuk gıdalar tüketilmektedir. Ancak bilinmeyen bir şey vardır ki o da soğuk su ağız kokusunu artırır. Soğuk gıdalardan uzak durarak , ılık gıdalar tüketilmeye çalışılmalıdır.

4) Sahurlarda özellikle kahvaltılık tüketildiği için sucuk, pastırma vb. baharatlı ve sarımsaklı gıdalardan uzak durulmalıdır.

5) Ramazan ayı boyunca yemek alışkanlığımıza bağlı olarak öğlen ve akşam saatlerinde mide öz suyu salgılanır. Bu da ağız kokusu yapar. Bu nedenle öğlen ve akşam saatlerinde iletişimde bulunulan kişilerle biraz daha uzak mesafeden konuşmak daha iyi olacaktır.

6) İftarda ve sahurda aromalı organik içecekler; yeşil çay, ada çayı vb. tüketilmelidir.