Oruç tutmaya niyetli herkes kalp muayenesinden geçmeli

Yılın en sıcak aylarına denk gelen ramazan ayında özellikle kalp rahatsızlıkları olan kişilerin daha dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Uzmanlar, kalp rahatsızlığı olan kişilerin ramazan ayında özellikle giyimlerine, tükettikleri yiyeceklere ve aldıkları sıvılara dikkat etmeleri gerektiğini belirterek “Oruç tutmaya niyetlenen herkes mutlaka ciddi bir kalp muayenesinden geçmeli” dediler.

Kadıköy Şifa Ataşehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Güven Caner, yaz aylarında günlerin uzun olması, uzun süren oruç döneminde açlığın kan şekerinde düşmeye neden olması bunun da yalnızca şekerle beslenen beynin fonksiyonlarında bozulmaya neden olması yanında sıcak nedeniyle ter yoluyla fazla sıvı ve elektrolit kaybı da halsizlik, bitkinlik gibi yakınmalara ve kan basıncındaki aşırı düşmeye bunun sonucunda da bayılmaya neden olabildiğini ifade etti.

Caner, “Hem aşırı sıcakta hem de aşırı soğukta kalp cilt altı dokusuna daha fazla kan pompalamak zorunda kalır. Kalp sorunu olmayan bir kişide bile kalbi zorlayan bu durum kalp sorunu olanlarda sorunun daha da büyümesine neden olabilir. Bu nedenle giysilerin dış ortama uygun olması çok önemlidir” diye konuştu.



Hafif giyinin, fazla yemeyin



Özellikle aşırı sıcak yaz günlerinde vücuttan sıvı kaybını en az düzeye indirmek için ince, açık renk, hafif giysiler giyilmesinin sağlık açısından son derece önemli olduğunu kaydeden Caner, özetle şunları söyledi: “Kalbin yükünü arttıran bir başka neden ise aşırı miktarda ve sindirilmesi güç gıdaların alınmasıdır. İftarda ve sahurda fazla miktarda ve sindirilmesi güç gıdalar alınması durumunda kalp, sindirim sistemine yani mide ve bağırsaklara aşırı kan göndermek zorunda kalır. Bir de bunun üzerine aşırı sıcak nedeniyle cilt altı dokusunun fazla kan gereksinimi binerse kalp, hayati organlara kan göndermekte zorlanır. Aşırı yenilmemesi, ağır yiyeceklerden kaçınılması ve yemekten hemen sonra yatmamaya özen gösterilmesi gerekir. Yaz aylarında oruç tutanların oruçlu oldukları saatler dışında kalan dönemde bol sıvı almaya özen göstermeleri gerekir. Gündüz oruçlu olduğu dönemde de serin yerleri tercih etmeli ve aşırı efordan kaçınmalıdırlar.”



Uzak durun



Hisar Intercontinental Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu ise ramazan ayını sağlıklı geçirmek isteyenler için uzak durulması gereken gıdaları şöyle sıraladı:

Kızartmalar

Çok yağlı ve aşırı baharatlı yiyecekler

İşkembe, ciğer, dil, beyin gibi sakatatlar

Sucuk, salam, pastırma gibi yiyecekler

Aşırı meyve suyu, meşrubat ve soda

Katı yağlar,

Aşırı hamur işi ve kuruyemiş (Cumhuriyet)



