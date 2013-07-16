Oruç tutarken mideniz delinmesin

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güner Öğünç, her yıl ramazan ayında mide delinmesi şikayetiyle gelen hasta sayısında artış yaşandığını belirterek, mide şikayeti bulunanlara oruç tutmadan önce tetkik yaptırmalarını önerdi.

Öğünç, son yıllarda ramazan ayının havaların sıcak, oruç süresinin uzun olduğu bir döneme denk geldiğini belirterek, sağlık açısından oruç tutan insanların beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

İftarda önce asitli olmayan sıvı içeceklerle beslenmeye başlanılması gerektiğine işaret eden Öğünç, bol miktarda sıvı içecekler tüketildikten sonra diğer gıdalara geçilmesi gerektiğini bildirdi.

İftar ile sahur arasındaki vaktin kısa olduğunu, insanların 3 öğünde alması gereken kaloriyi ya da gıdayı bu zaman diliminde almaları gerektiğini ifade eden Öğünç, "Bir günde sizin için ihtiyaç olan gıdayı, kaloriyi öğünlere bölerek, az az ama sık sık yiyerek almalısınız. Sahuru asla ihmal etmemelisiniz. Mutlaka sahura kalkarak bol miktarda sıvı tüketmelisiniz" dedi.

İnsanların iftarda ve sahurda ağır yiyeceklerden kaçınmalarını öneren Öğünç, sağlık açısından özellikle ramazan ayında insanların yağlı gıdalardan uzak durmalarını istedi. Aşırı beslenmede tüm kanın mideye yüklendiğini, diğer taraflarda kan dolaşımının yavaşladığını ve sindirimin zorlaştığını anlatan Öğünç, özellikle mide rahatsızlığı bulunan insanların ramazan ayında daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Mide rahatsızlıklarının orucun etkisiyle mide delinmesine yol açabildiğine dikkati çeken Öğünç, "Her yıl ramazan ayında mide delinmesi şikayetiyle gelen hasta sayısı artıyor. Bu nedenle mide şikayetleri olanlar önce tetkik yaptırmalı, sonuca göre oruç tutup tutmamaya karar vemeli" diye konuştu.

Öğünç, spor yapan ya da fiziki açıdan yoğun çalışan insanların ramazanda tempoyu biraz daha düşürmelerinin faydalı olacağını kaydetti.

'Kilo vermek amaçlı oruç tutmayın'

Prof. Dr. Öğünç, ramazan ayında oruç tutan insanlarda kilo verme beklentisi oluştuğunu söyledi. Bunun sakıncalı bir durum olduğunu dile getiren Öğünç, oruçta beslenme miktarının değil, saatlerinin değiştiğine işaret etti.

İnsanların normal beslenmede değişiklik yapmadan, vücudun ihtiyacı olan gıdayı almaları gerektiğini belirten Öğünç, "Kilo vermek amaçlı oruç tutmayın, orucun amacı farklıdır. Aç olmak iyi bir şey değil, zayıflamayı bu döneme denk getirmemek gerekir. Aksi takdirde farklı sağlık sorunlarına davetiye çıkarabilirsiniz" diye konuştu.

Öğünç, obezite şikayetiyle ameliyat edilen ve mideleri küçültülen kişilerin de rahatlıkla oruç tutabileceklerini sözlerine ekledi.