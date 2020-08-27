Oruç Reis için 1 Eylül'e kadar sürecek yeni Navtex ilan edildi

Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için 1 Eylül'e kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edildi.

İlgili bölgeye dair ilanda daha önce çalışmaların 27 Ağustos'a kadar sürdürüleceği duyurulmuştu, yeni bildiriyle görev süresi 4 gün daha uzatıldı. Buna göre Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

Türkiye, sabah saatlerinde de Kıbrıs adasının kuzeyinde atış eğitimi yapacağı için iki yeni Navtex yayımlamıştı.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sitesinde, 1-2 Eylül tarihlerinde saat 08.00 ile 15.00 arasında geçerli iki farklı bölge için Navtex yer alıyor.

Navtex'lerden birisi İskenderun Körfezi'ni, diğeri de Mersin açıklarını kapsıyor.

TIKLAYIN - Türkiye yeni NAVTEX yayınladı: 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacak

Navtex nedir?

İngilizce 'Navigational text messages' ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.