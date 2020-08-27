Türkiye yeni NAVTEX yayınladı: 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacak

Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacak.

Öte yandan Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmaları 27 Ağustos’a kadar uzatılmıştı. Oruç Reis için de bir Navtex yayınlanması bekleniyor.

NAVTEX nedir?

İngilizce `Navigational text messages´ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.