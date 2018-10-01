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Kültür-Sanat

Ortaylı, kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ne bağışladı

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ünlü tarihçi Prof

01 Ekim 2018 20:03

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Prof. Dr. Ortaylı, Beştepe’de bugün gerçekleşen kabul sırasında kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi’ne bağışladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olmayı hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi’ne yaptığı bağıştan dolayı Prof. Dr. Ortaylı’ya teşekkür etti. Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Ortaylı, 2017 yılında tarih alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü’ne de layık görülmüştü.

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