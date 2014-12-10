Ortaokulda dersler devam ederken, AKP kongresi yapıldı

AKP Uğurludağ İlçe kongresinin Uğurludağ Ortaokulu'nda eğitim verildiği sırada bir siyasi partinin kongre yapmasını 'skandal' olarak nitelendirdi

Kongre devam ederken dersten çıkan öğrencilerin sık sık seçimin yapıldığı salona girerek neler olup bittiğini öğrenmeye çalıştığı gözlendi.

zaman.com.tr'nin haberine göre, CHP İl Başkanı Cengiz Atlas, seçimin hafta içi yapılmasının bir skandal olduğunu söyledi. Atlas, ''Hafta sonu olsa bu anlaşılabilir ancak, öğrencilerin ders yaptığı esnada seçim mi yapılır? AKP zihniyeti kural hukuk tanımamazlıkta devam ediyor.'' dedi.

'Korku ve sindirme bunların politikası'

CHP İlçe Başkanı Hünkar Akburu ise yapılan seçimlerden duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Akburu ''AKP'nin ilçe kurultayının yapıldığı yerden rahatsızlık duyduk. Bir okul bahçesi içerisinde bulunan konferans salonunda ilçe başkanlığı seçimi yapılmıştır. Okulun açık olması ve hafta içi olması nedeniyle biz bundan rahatsız olduk. AKP deyince millet çekiniyor biraz, bir korku sindirme bunların politikası da bu acaba fişlenir miyiz? Karşı çıkar da böyle bir şeye. Ama biz ciddi olarak bir rahatsızlık duyduk.'' dedi.

Velilerden Mehmet Daşçı ise kongrenin neden hafta sonu değil de hafta içi yapıldığını sordu. Daşçı, ''Kongre hafta içi yapılıyor, bir de üstelik okulda neden oluyor? Okulda olmaması gerekiyor, öğrencilerin rahatsız olması sebebiyle.' ifadelerini kullandı.

Ergani Akburu da sadece kendisinin değil bütün halkın rahatsız olduğunu ifade etti. Akburu, ''Burası devlet kurumu, burası şahıs yeri değil, vatandaşlar bundan rahatsız yani.'' diye konuştu.

Öte yandan AKP ilçe yetkilileri ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.