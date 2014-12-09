AKP'nin Adıyaman kongresi üniversite spor salonunda yapılacak

AKP'nin 14 Aralık tarihinde Adıyaman'da gerçekleştireceği kongrenin, üniversitenin spor salonunda yapılmasına yönelik olarak CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi sundu.



Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da katılımıyla AKP’nin 14 Aralık’ta Adıyaman’da üniversite spor salonunda kongre yapacağını belirten CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, “Adıyaman’da kongre yapılması için bir eğitim kurumunu özellikle mi seçtiniz? Yoksa rektör mü teklif etti? Eğitim kurumlarında bir partinin siyasi faaliyette bulunulması, zaten karışık olan üniversite ortamını daha da germiş, kutuplaştırmış olmayacak mı? Bir eğitim kurumunda parti faaliyetini ilk olarak siz mi yapmış olacaksınız?” diye sordu.

Neden kampüsteki spor salonu?

Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sunan CHP’li Umut Oran, Adıyaman’la ilgili gelişmeyi duyurarak, şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

- Sizin de katılacağınız, AKP Adıyaman 5. Kongresi’nin 14 Aralık 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi kampüsündeki kapalı spor salonunda yapılmasının gerekçesi nedir?

Rektör mü önerdi?

- Adıyaman’da kongre yapılması için bir eğitim kurumunu özellikle mi seçtiniz? Yoksa AKP kongresinin üniversitenin kapalı spor salonunda yapılmasını, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü mü teklif etti?

Üniversitede kutuplaşmayı artırmaz mı?

- Eğitim kurumlarında bir partinin siyasi faaliyette bulunulması, zaten karışık olan üniversite ortamını daha da germiş, kutuplaştırmış olmayacak mı? Bir eğitim kurumunda parti faaliyetini ilk olarak siz mi yapmış olacaksınız?

- TBMM’de temsil edilen AKP dışındaki partiler de Adıyaman’da siyasi faaliyetleri için, sizin kongre yapacağınızın üniversitenin spor salonunu kullanabilecek mi?

- AKP kongresinin yapılacağı spor salonu için Adıyaman Üniversitesi’ne herhangi bir ücret ödediniz mi, varsa ödediğiniz miktar kaç TL’dir?

- Daha önce başka illerde de benzeri biçimde üniversite binalarında, eğitim kurumlarında AKP kongresi düzenlediniz mi?