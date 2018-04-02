Ortaokul öğrencilerinden TÜBİTAK için 'ozon' projesi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM\'daki Özel Bilge Koleji Ortaokulu öğrencileri Asude Samancı ve Elif Azra Uzun, \'Ozonun kahramanı ceviz ağacı\' projeleriyle TÜBİTAK tarafından kentte bu yıl 12\'ncisi düzenlenen bölge yarışmasına katıldı. Samancı ve Uzun, üzerinde projelerini anlattıkları ceviz fidanına can suyu verip, yapraklarını temizledi.

TÜBİTAK\'ın bölge yarışmasında projelerini anlatan ortaokul öğrencileri Asude Samancı ve Elif Azra Uzun, ceviz ağacı ile delinen ozon tabakasının onarılabileceğini söyledi. Projede, ozon tabakasındaki incelme ve delinmenin azaltılmasına yönelik alınabilecek önlemleri araştırdıklarını belirten Samancı, \"1985 yılında İngiliz bilim adamları Antarktika kıtası üzerindeki ozon tabakasındaki aşırı incelmeyi yani deliği keşfettiler. Ozon tabakasındaki incelme giderek, daha geniş bir alan üzerine yayılmaktadır yani Antarktika kıtasından daha öteye Güney Amerika\'nın ucuna dek erişmektedir. İlk keşfedildiğinde eylül- ekim olmak üzere 2 aylık periyotta görülürken günümüzde deliğin (incelmenin) varlığının eylül- aralık ayları arasında daha uzun bir periyotta devam ettiği görülmektedir. Bu kapsamda ceviz ağacının oluşturduğu sülfür örtüsünden yararlanabileceğimizi bulduk. Yaptığımız araştırmalar sonucu ceviz ağacının ozon tabakasını onarıcı etkilerine rastladık. Yani ceviz ağacının salgıladığı sülfür gazını roket yardımı ile ozon tabakasına salgılayarak, bu tehlikeden kurtulabiliriz\" diye konuştu.

Ceviz ağacının altında sülfür salgıladığı için oturulamadığını kaydeden Elif Azra Uzun ise \"Ceviz ağacı narin bitkilerin büyümesini engeller; ancak ozon tabakasına şaşırtıcı bir faydası vardır. Ceviz ağacından sülfür gazının alınabilmesi için ceviz ağacının kapalı bir ortam olan serada yetiştirilmesi gerekir. Serada yetiştirilecek sülfür gazını Antarktika üzerinden havaya bırakılacağı için kurulacak seralar Antarktika\'ya yakın olması maliyet açısından daha hesaplıdır. Bu kurulacak seraların yerleri de verimlilik açısından bir o kadar önemlidir. Yetiştirilmesi gereken alan sıcaklık, rakım, iklimi ve Antarktika\'ya yakınlığı açısından değerlendirilmelidir\" dedi.

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