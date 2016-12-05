Ortaokul müdüründen uyuşturucuyla mücadele mesaisi

İstanbul Ataşehir’deki Yeni Çamlıca Mahallesi sakinleri uzun bir süredir uyuşturucu satıcılarıyla mücadele ediyor. Piri Reis Ortaokulu müdürü Seçkin Emiralioğlu öğrencilerinin güvenliği için her gün sabah erken saatlerde okul çevresinde ‘mesai’ yapıyor. Yanında elektroşok cihazı taşıyan Emiralioğlu, şüpheli gördüğü kişileri uyararak okuldan uzaklaştırıyor.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki Yeni Çamlıca Mahallesi sakinlerinin başı son 2-3 yıldır uyuşturucu çeteleriyle dertte. Göçün yoğun olduğu mahallede, özellikle gençleri hedef alan ticaretin artık aleni hale gelmesi semtte yaşayanları tedirgin ediyor.

Halk, güvenlik önlemlerinin yetersiz kalması sonrası artık sokaklarda uyuşturucu nöbetlerine başladı.

Aleni hale geldi

Uyuşturucu satıcılarına karşı mahalleli yaklaşık 2 aydır nöbet tutuyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de mahalleye son 1 ay içinde 2 kez hava destekli operasyon düzenledi. Mahalle sakinlerinin yanı sıra polis de uyuşturucu trafiğinin en yoğun olduğu Erdem Bey Sokağı’nın giriş ve çıkışında 2 aydır nöbet tutuyor. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre kentsel dönüşümle birlikte son birkaç yıldır mahallenin nüfusu arttı ve bu artışla birlikte mahallede uyuşturucu ticareti yaygınlaştı. Ticaretin açık ve aleni hale geldiğini söyleyen mahalleli, özellikle bölgede bulunan okulların çevresinde uyuşturucu ticaretinin yaygın bir şekilde yapıldığını iddia ediyor.

"İşimin bir parçası oldu"

Mahalle sakinlerinin yanı sıra uyuşturucu ticareti yapanlardan rahatsız olan biri olan Piri Reis Ortaokulu Müdürü Seçkin Emiralioğlu, uyuşturucu satıcılarına okul ve çevresinde göz açtırmıyor. Müdür Emiralioğlu, iki yıldır her gün öğrencilerin geliş ve gidişleri öncesi güvenlik amacıyla okulun çevresini ve mahalleyi gezerek şüpheli gördüğü kişileri okulun çevresinden uzaklaştırıyor. Emiralioğlu, “Kendimce önlem almaya karar verdim. Çünkü bu kişileri okulun çevresinden uzaklaştırmazsak bu kişiler dolaylı ya da doğrudan öğrencilerime de zarar verecekti. Sabahderslerimiz 08.30’da başlıyor ben de saat 07.00’de aracımla mahalleyi birkaç defa dolaşıyorum, daha sonra ise yaya olarak okulun çevresinde geziyorum. Bunu her gün yapıyorum bu da benim işim bir parçası oldu” diyor.

"Güvenlik amacıyla taşıyorum"

Cebinde güvenlik amacıyla elektroşok cihazı taşıdığını da söyleyen Emiralioğlu, bu cihaz nedeniyle uğradığı şikâyeti şöyle anlattı: “Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi ne yazık ki konum itibariyle çok fazla gelişmemiş ve kentsel dönüşüm nedeniyle çok göç alan bir yer. Bu sokaklarda her türlü insanla karşılaşmak mümkün. Öğrencilerime zarar verebileceğini düşündüğüm bu insanları öğrencilerimden elimden geldiğince uzak tutmaya çalışıyorum. Benim, mahalleyi ve okulun çevresini güvenlik amacıyla gezmeme çevremdeki çoğu insan tepki gösteriyor. Başıma bir şey geleceğinden endişelendikleri için, ‘Görev yerin okulun içi, okulun dışı değil’ diyorlar. Ama bilmiyorlar ki okulun dışındaki kötülüklerin öğrencilerimi etkilediğini. Taşıdığım elektroşok cihazından dolayı beni bimer’e şikâyet etmişler. Bir önemi yok. Okulun çevresinde tek bir polis olmadığı sürece güvenlik önemlerimi sürdüreceğim.”

"Okulumuzun çevresinde kimi ararsanız vardı"

Emiralioğlu’nun gün ağırmadan başlayan uyuşturucu mesaisine önceki gün biz de eşlik ettik. Emiralioğlu kendi aracıyla önce mahalleyi geziyor. Okulun çevresindeki sokakları tek tek turlayan ve şüpheli durumları gözleyen müdür, ardından her gün olduğu gibi aracını okula park edip bu kez yaya olarak tura devam ediyor. Okulun çevresini yürüyerek dolaşan Emiralioğlu, okul çevresinde uyuşturucu satıcıları ve haraç toplayan 16-17 yaşlarında birçok gencin dolaştığına tanık olmuş. Bu çocukları kendi öğrencilerinden uzak tutmak için kendince önlemler aldığını ve bu önemlerin görünür şekilde işe yaradığını ifade eden Emiralioğlu, yaklaşık 2 yıldır her sabah güvenlik turu attığını söylüyor. Emiralioğlu, “Okula ilk geldiğimde kan gövdeyi götürüyordu. Okulun çevresinde kimi ararsanız vardı. Uyuşturucu satıcısından, kendince haraç toplamaya çalışanından, kız öğrencilere artistlik yapmak için köşe başlarına dikilen gençlerden hepsi buradaydı. Tüm bunlara rağmen çevrede de tek bir güvenlik görevlisi ne yazık ki bulunmuyordu, gerçi hâlâ kimse yok” diyor.