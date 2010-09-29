-ORTAOKUL MEZUNLARINA BİR KEZ BASIN KARTI DİYARBAKIR (A.A) - 29.09.2010 - Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Basın Yayın Dairesi Başkanı Bahattin Akyön, 36 ay sigortası yatırılmış ortaokul mezunlarının bir defaya mahsus basın kartı sahibi olabileceklerini söyledi. Akyön, Valilik Toplantı Salonunda BYEGM tarafından düzenlenen ''Yerel Medya Bilgilendirme Toplantısı''nda, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da basın çalışanlarıyla görüşerek sorunlarını dinlediklerini, karşılaştıkları sorunları BYEGM Basın Kartı Yönetmeliği'nde değişiklik yaparak çözmeyi amaçladıklarını belirtti. Yönetmelik değişikliği üzerinde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Akyön, değişiklikle özellikle basın kartı konusunda gazetecilere yeni imkanlar tanıyacaklarını bildirdi. Akyön, şunları söyledi: ''Basın Kartı Yönetmeliği'nde değişiklik yapılacak. Değişiklik kapsamında 36 ay sigortası yatırılmış ortaokul mezunları bir defaya mahsus kolaylık sağlanarak, basın kartı sahibi olabilecek. Mesela ortaokul ya da lise mezunu olanlara üç aylık süre tanınacak. Bu süre içinde müracaatları alınacak. Bu arkadaşların 36 aylık sigortalı çalışması varsa kart verilmesi sağlanacak. Medya sektörünün gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan unvanlar da yönetmeliğe eklenecek. Unvanlarda da değişikler olacak. Medya sektörü çok hızlı gelişiyor. Her gün yeni unvanlar oluşuyor. Bu unvanların yönetmelikte yer alması sağlanacak.'' Gazetecilerin personel kartıyla çalıştırıldığı şikayetinin çok yüksek olduğunu da vurgulayan Akyön, personel kartı konusunda düzenleme yapılacağını, bazı gazetecilerin ulusal gazetelerde her gün haberlerinin çıktığını ancak personel kartıyla çalıştığını, bunun takipçisi olacaklarını dile getirdi. Bu çalışma için 10 kişilik bir heyet oluşturduklarını bildiren Akyön, bu konudaki çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. -7 BİN 385 KİŞİ SARI BASIN KARTLI- Türkiye'de 7 bin 385 kişinin sarı basın kartına, 3 bin 833 kişinin sürekli basın kartına, 212 kişinin şeref basın kartına ve 140 kişinin serbest basın kartına sahip olduğunu bildiren Akyön, bu sayının artmasını umut ettiklerini kaydetti.