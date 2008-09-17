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'Ortalarda gezmem'

Bebeğini kaybettikten sonra tekrar hamile kalan Serengil, nazardan korktuğunu belirterek 'Pınar gibi ortalarda gezmem'dedi

17 Eylül 2008 03:00

Musa Aytun ile 4 yıllık evli olan Seren Serengil, 9 aylıkken karnında kaybettiği ilk bebeğinin ardından yine anne olmaya hazırlanıyor. 4 aylık hamile olan Serengil, Pınar Altuğ gibi hamile iken ortalıklarda görülmeyi doğru bulmadığını belirterek, 'Nazardan korkuyorum. O yüzden evden dışarı çıkmıyorum' dedi.

Sibel Can'ın oğlu Emir'i Amerika'da doğurduğunu ve kendisinin de öyle yapacağını anlatan Serengil, 'Doğuma üç ay kala eşimle birlikte Amerika'ya gideceğim. Doğumdan bir ay sonra da Türkiye'ye döneceğiz. Bebeğimin cinsiyeti belli olmadı, ama artık akıllandım. Olsa da söylemem' dedi.

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