"Ortak Kermes", yılbaşı konseptiyle Kadıköy'te gerçekleşecek

Küçük üreticilerin, adil ve aracısız üretim yapan kolektiflerin, dayanışma ilişkisiyle daha iyi bir dünya için emek harcayan grupların bir araya geldiği Ortak Kermes bu ay 16 aralik pazar günü yilbasi konsepti ile Kadıköy Muaf'ta gerçekleşecek. Bu kermeste ekonomik zorluklar yaşayan Trans Misafirhanesi ile de dayanışmak için satılacak ürünler olacak. Bizlerle tanışmak, dayanışma göstermek ve ilerideki kermesler için emek harcamak isteyen herkesi bekleriz!

Kermesimize katilan gruplar,

Karaburun’da rüzgarın gücüyle, güneşin ışığıyla beslenen zeytin ağaçlarında, hiç bir gübreye, kimyasala değmeden olgunlaşan zeytinleri hasat eden, yalnızca üretimi değil, kolektif çalışmayı, toprağa ve ağaca bakmayı da bilen “KARABURUN KOLEKTİFİ”,



Suriye'den başlayıp dünyanın çeşitli yerlerine uzanan yolculuklarında Okmeydanı'nda buluşmuş 15 kadının, komşuluklarından gelen ilişkilerini hayatlarını kazanma iradesine dönüştürme fikriyle kurdukları "KADIN KADINA MÜLTECİ MUTFAĞI",





Düzene ve bu düzenin dayatmalarına karşı inadına pedallamayı öneren “DON KİŞOT BİSİKLET KOLEKTİFİ”,



Alternatif ekonomileri, kolektif çalışmayı, ekolojik üretimi, adil ticareti ve zapatista deneyimini önemseyen, Meksika / Chiapas’tan İstanbul’a zapatista kahvesi getiren “İSTANBUL ZAPATİSTA KAHVE KOLEKTİFİ”,

Beş yıl önce kentsel dönüşümle yerle bir edilen tarihi Roman mahallesi Sulukule’de kurulan ve geçim için ahşap-serigrafi baskı, dikiş, nakış, örgü gibi el işleri yapan bir dayanışma grubu olan "KADER KISMET ATÖLYESİ",



Eşitlikçi ve patronsuz toplumun okullarından biri olmaya çalışan ve 2014’ten beri patronsuz kazak, tişört ve çanta üreten "ÖZGÜR KAZOVA TEKSTİL KOOPERATİFİ",

Bizi birbirimizden ayıran her türlü sınıra karşı dayanışmanın ve paylaşmanın mutfağı olan "GÖÇMEN DAYANIŞMA MUTFAĞI"

ve “artık sömürülmek istemiyoruz!” diyen bir grup insanın 2013 Sonbaharında oluşturduğu hiyerarşisiz, fiyat-değer ikiliğini, müşteri kategorisini sorgulayan bir alternatif ekonomi deneyimi olan "KOMŞU KAFE KOLEKTİFİ", el emegi goz nuru kraft kagidiyla "CAN SIKINTISI FANZİN DEFTER KOLEKTİFİ", QUEER-A ,



“Dünyayı gözet, insanı gözet, fazlasını paylaş” ilkesi ile yola çıkan Kirli Maya, her şeyin temizi, beyazı, en iyisi sloganı ile kirli işler yapanlara zıtlık olması amacıyla "KIRLI MAYA” ismini aldı. Etik ilkelerle üretim yapan üreticilerden aldığı atalık unlarla ekşi mayalı ekmekler yapıyor. Zamanı çok üretmek için değil, ürünlerini tüketenlere en yararlı hale getirmek için kullanıyor,

Kasımpaşa’da yer alan PIYALEPASA BOSTANI, 400 yıla yakın bir tarih süresince etraftaki halk için geleneksel şehir bahçeciliği uygulamalarının ve bostan bitkilerinin (tohumların) korunmasını sağlamış, sıra dışı bir geçim kaynağı olmuş ve taze yerel gıdaya kolay erişim imkânı sunmuştur...