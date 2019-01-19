"Ortak Dayanışma Kermesi" yeni yılın ilk buluşmasını gerçekleştiriyor!

Küçük üreticilerin, adil ve aracısız üretim yapan kolektiflerin, dayanışma ilişkisiyle daha iyi bir dünya için emek harcayan grupların bir araya geldiği Ortak Dayanışma Kermesi 2019'un ilk buluşmasını yarın (20 Ocak 2019) Peyote Nevizade'de gerçekleştiriyor. Kermes saat 14:00 ile 20:00 arasında ziyaret edilebilir.

Ortak Dayanışma Kermesi'nin etkinliğe ilişkin çağrısı ve katılacak gruplar şöyle:

Küçük üreticilerin, adil ve aracısız üretim yapan kolektiflerin, dayanışma ilişkisiyle daha iyi bir dünya için emek harcayan grupların bir araya geldiği Ortak Kermes bu ay 16 aralik pazar günü yilbasi konsepti ile Kadıköy Muaf'ta gerçekleşecek. Bu kermeste ekonomik zorluklar yaşayan Trans Misafirhanesi ile de dayanışmak için satılacak ürünler olacak. Bizlerle tanışmak, dayanışma göstermek ve ilerideki kermesler için emek harcamak isteyen herkesi bekleriz!

Kermesimize katılan gruplar,

Suriye'den başlayıp dünyanın çeşitli yerlerine uzanan yolculuklarında Okmeydanı'nda buluşmuş 15 kadının, komşuluklarından gelen ilişkilerini hayatlarını kazanma iradesine dönüştürme fikriyle kurdukları "KADIN KADINA MÜLTECİ MUTFAĞI",

Patron ya da işçi olmadan kolektif emeği adil ve ekolojik gıda etrafında örgütlüyor; yerel ve küçük üreticiden ürün tedarik edip işleyerek bir dayanışmacı ekonomi modeli çıkarmayı deneyen "KUCE YEMEK KOLEKTİFİ"

Alternatif ekonomileri, kolektif çalışmayı, ekolojik üretimi, adil ticareti ve zapatista deneyimini önemseyen, Meksika / Chiapas’tan İstanbul’a zapatista kahvesi getiren “İSTANBUL ZAPATİSTA KAHVE KOLEKTİFİ”,

Eşitlikçi ve patronsuz toplumun okullarından biri olmaya çalışan ve 2014’ten beri patronsuz kazak, tişört ve çanta üreten "ÖZGÜR KAZOVA TEKSTİL KOOPERATİFİ",

Bizi birbirimizden ayıran her türlü sınıra karşı dayanışmanın ve paylaşmanın mutfağı olan "GÖÇMEN DAYANIŞMA MUTFAĞI"

ve “artık sömürülmek istemiyoruz!” diyen bir grup insanın 2013 Sonbaharında oluşturduğu hiyerarşisiz, fiyat-değer ikiliğini, müşteri kategorisini sorgulayan bir alternatif ekonomi deneyimi olan "KOMŞU KAFE KOLEKTİFİ", el emegi goz nuru kraft kagidiyla "CAN SIKINTISI FANZİN DEFTER KOLEKTİFİ", "QUEER-A"