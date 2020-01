'Ortak bir Erdoğan karşıtlığında birleştiler, ben ona 'Erdoğanofobi' diyorum'

Eski İçişleri Bakanı ve AKP Mardin Milletvekili Muammer Güler, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının Türkiye üzerinde oynanan kötü niyetli hesap olduğunu söyledi

Mardin'de bir otelde düzenlenen AKP İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Güler, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dolambaçlı yollardan geçtiğini ve çok badireleri atlattığını belirtti.



DHA'nın haberine göre, yeni bir sürece girildiğini, 2023 vizyonuna ulaşılması için güçlü, kararlı bir iradeye ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Güler, bu iradenin de AKP'de olduğunu söyledi.



Güler, Türkiye'de üzerinde oynanan 17 Aralık ve Gezi olayları gibi kötü niyetli hesapların tutmadığını, benzer hesap ve oyunlara hala devam edildiğini savundu. Türkiye'nin istikrarlı bir başkanlık sisteminden ve anayasa yapacak güçten alıkonulmak istendiğini ifade eden Güler, MİT kriziyle de Türkiye'yi uluslararası alanda geriletmeye yönelik çalışmaların yapıldığını öne sürerek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin o güçlü istihbarat örgütünü dünya karşısında güçsüz bir örgütmüş gibi göstermeye çalıştılar. Bu oyun yıllardan beri örülerek su yüzüne çıktı. Ortak bir Erdoğan karşıtlığında birleşmişler. Ben ona 'Erdoğanofobi' diyorum. 17-25 Aralık'ın belki de hayra yarayan yönü, bu yapının gerçek yüzünün Türk toplumuna gösterilmesi, açığa çıkmasına vesile olmasıdır."

'Her zaman hesap vermeye hazırız'

Güler, TBMM'nin tarihinde Soruşturma Komisyonu'nu bizzat AKP istediğini, haklarındaki konunun soruşturma komisyonunda incelemesini de kendilerinin talep ettiğini dile getirdi. Bu konuya savcılık boyutundan, mahkeme boyutundan her yönüyle bakıldığını, incelendiğini kaydeden Güler, "Allah'a çok şükür bu olaylar başladığında 'veremeyeceğimiz bir hesabımız yok. Hesabımızı veremezsek karşınıza gelmeyiz' demiştik. Bunu tekrar ifade ediyorum, her zaman bunun hesabını vermeye hazırız. Sizi utandıracak, başınızı önünüze eğdirecek hiç bir işin içinde olmadığımı size burada şerefim ve namusumla yemin ederek söylüyorum. Bir faniye, bir devlet memuruna nasip olabilecek her görevde bulundum" ifadelerini kullandı.

'Bir kuruş yetimin hakkına tenezzül etmedik'

Güler şöyle devam etti: "Ne bir kuruş kamunun kaynağına, ne bir kuruş yetimin hakkına tenezzül etmedik. Tenezzül eden alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir. Bu operasyonu yapanların o yetimlere giden imkanlara mani olduklarını söylemek dahi istemiyorum. Bunlar kuzu postuna bürünmüş kurtlardır. İstifa etmedik, 'niye istifa etmedin?'... İstifa ettim. 'Soruşturma komisyonunu niye kurdurmadın?'... Soruşturma Komisyonunu kurduruyorsun, 'niye tasdiksiz karar aldın?'... Tastiksiz kararına itiraz ediliyor. Hangi ülkenin menfaatine çalıştıklarını biliyorsunuz artık. İslami fobiyi dünyada geçerli kılmak, Türkiye'yi güçsüz bir şekilde göstererek faiz lobisinin kucağına oturtmak. İşte bütün mesele budur."

Bölgeyi yakından ilgilendiren çözüm sürecinin baltalanmak istendiğine vurgu yapan Güler, "Çözüm süreci olursa bu memleketteki kardeşlik gelişecek. Ama bu bölgede her zaman birilerinin kavga içerisinde olmasını istiyorlar. Çözüm sürecini Türk milletine mal olmuştur. Ya olacak ya olacak" diye konuştu. Toplantıya AK Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdağ, Parti İl Başkanı Bahattin Uncu ve davetliler katıldı.