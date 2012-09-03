Ortak aklın inşasında ilk adım İstanbul'da

STK temsilcilerinin ilk toplantısında, yürütülecek çalışmaların çerçevesi belirlendi. 'Akil adamlar heyeti' 15 kişiyle sınırlı tutulacak, tarafsızlık amacıyla siyasi aktörlere yer verilmeyecek.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Tam destek veririz" taahhüdünde bulunduğu "teröre karşı akil adımlar girişiminde" ilk adım dün İstanbul'da atıldı. "Ortak aklın" 7 adımlık yol haritası belirlendi. Yol haritasına göre, "akil adamlar" listesi 15 kişi ile sınırlı tutulacak, siyasi aktörlere yer verilmeyecek. Her çevreden aktörün yer alması için görüşmeler yapılacak. Heyetin tüm taraflarla görüşmesi ve bu nedenle suçlanmaması sağlanacak. İlk adımlar devletin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanı ile paylaşılacak. Siyasi partiler ziyaret edilerek katkısı sağlanacak. Toplumsal morali teşvik edecek tüm sivil kuruluşları bir araya gelinecek.

Diyarbakır Barosu ile Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (GÜNSİAD) başı çektiği sivil toplum örgütleri temsilcileri dün İstanbul'da ilk toplantılarını yaptı. Toplantıda, "akil adamlar" listesinde şiddeti reddeden, kamuoyunun kucakladığı isimlerin yer alması görüşü benimsendi. Bu girişimin siyaset üstü bir yapıda olması için özen gösterilecek. Bu girişimin ardından oluşacak akil adamlar topluluğunun tüm taraflarla görüşme yetkisi, gücü olacak. GÜNSİAD Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu, gelecek hafta ikinci bir toplantı yapacaklarını belirterek, "İlk toplantıda SABAH Gazetesi'nin manşeti konuşuldu. Heyet ön değerlendirme yaptı. Gelecek hafta daha geniş katılımla ikinci toplantı yapacağız" dedi.

Bedirhanoğlu, ilk toplantıda alınan kararları SABAH'a anlattı: "Heyetimizde siyasi parti ve organizasyonlarla ilişkisi olan hiç kimse yer almayacak. Bu ister AK Parti ister CHP, BDP, Hak-Par olsun. Tabii ki sağ, sol her görüşten isimler yer alacak. Bu siyasi partilere yakınlıkları olabilir. Ancak siyasi partilerle organik bir bağının olmaması gerekiyor. Böylece sürece tarafsız ve objektif yaklaşılabilir. Heyetimiz, parlamentoda diyalog zemini oluşması için çaba harcayacak. Anayasa çalışması konusunda çaba gösterecek. Bu temaslar akil adamların da önünü de açacak." Diyarbakır Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar da, "Kamuoyunun yakından tanıdığı, her iki tarafından da destek vereceği isimler olmasına özen gösteriyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Köşk'e çıkacaklar

GÜNSİAD ve Diyarbakır Barosu'nun başı çektiği girişim yaklaşık 1 aydır üzerinde çalışılan listeyi tamamladıktan sonra kamuoyu ile paylaşacak. Geçen yıl Köşk'ten randevu talep eden bu sivil toplum kuruluşları akil adamlar adımı ile isteklerini yenileyecek. 2009'un baharında Kürt sorunun çözümü konusunda "güzel şeyler olacak" diyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de paylaşacaklar ve görüşünü alacaklar. Kanaltürk'teki canlı yayında SABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak'ın, "Yaşar Kemal ve Tarık Ziya Ekinci gibi isimlerin akil adam misyonu üstlenmesini nasıl değerlendirdiği" sorusuna Başbakan Erdoğan, "Siz başlatın biz de destek verelim" demişti.

7 maddelik yol haritası

Siyasi aktör olmayacak.

Liste 15 kişi ile sınırlı tutulacak.

Her çevreden aktörün yer alması için görüşmeler yapılacak.

Heyetin tüm taraflarla görüşmesi ve bu nedenle suçlanmaması sağlanacak.

İlk adımlar devletin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanı ile paylaşılacak.

Siyasi partiler ziyaret edilerek katkısı sağlanacak.

Toplumsal morali teşvik edecek tüm sivil kuruluşlarla bir araya gelinecek.

Öneriye tam destek

Fehmi Koru (Gazeteci-yazar)

Saygın insanlar öncü rol almalı

Kürt sorunu ne zaman gündeme gelse ben şahsen, böyle toplum içerisinde bir takım saygın insanların öncülük ederek sonuç bulma yolunda çaba göstermelerini, çözüm yolu üretmelerini her zaman savundum. Hatta CHP lideri bu yönde adım attığı zaman bunu da önemli bir adım olarak kabul ettim. Bu anlamda atılacak her türlü adımı kendi ismim olsun ya da olmasın desteklerim. Bana böyle bir görev düşerse yerine getirmek için çaba gösteririm ancak zaten ben yazıp çizerek katkıda bulunduğumu düşünüyorum.

Adalet Ağaoğlu (Yazar)

Yeni bir anayasa ile çözüm mümkün

Darbe anayasası kökünden değişip yeni bir anayasa yapılmadan Kürt sorununun çözümünün olmayacağını hep söylemişimdir. Kürt sorununun din, dil, ırk ayırımı yapmadan tamamen insani yolla çözümü ancak yeni bir anayasa ile mümkün olacaktır. Bütün sorunların çözümü için ben yeni bir anayasa peşindeyim. Bu anlamda her türlü öncülüğe ve desteğe hazırım.

İsmet Turanlı (Doktor)

Sürece ben de katkı sunmak isterim

83 yaşındayım, Almanya'da yaşıyorum. 1997'de Almanya Cumhurbaşkanı'ndan devlet liyakat ödülü aldım. Son yıllarda "Kürt Sorunu" ile ilgili internette 75 makalem yayınlandı ve bunların ortak ana fikri sorunun akılla çözülmesiydi. Yaşar Kemal, Tarık Ziya Ekinci, Şivan Perver konuyla ilgili görüştüğüm dostlarım. Dengir Mir Mehmet Fırat kuzenim. Abim ve dayım milletvekilliği yaptı. Akil adamlar arasında olmak isterim.

'Bölge üzerine düşeni yerine getirir'

Remzi Can (Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): Bölge halkı da bunu artık kaldıramıyor, bir an önce operasyonların ve akan kanın durması lazım. Sorunlarımızı öncelikli olarak savaşarak değil, konuşarak çözmeliyiz. Barış için sivil toplum kuruluşu ve temsilcileri de üzerine ne düşüyorsa bunu tereddüt etmeden yerine getirmelidir.

Raci Bilici (İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı): Bundan başka bir çözüm yolu ve çare yok. Yapılacak tek şey Kürt meselesinin müzakere yoluyla çözülmesidir. Kim bu işe katkı sunarsa önemlidir. Bu girişim önemli olduğu için kapsamı da geniş tutulmalıdır.

Mehmet Kaya (Dicle Toplum Araştırmalar Merkezi Başkanı): Dünyadaki örneklere bakıldığında da siyaset bazen birbirini dinlemeyen unsurlardan oluştuğu için bu tip akil adamların devreye girmesi sorunun çözümünde çok önemli mesafe alınmasına neden oluyor. Bu tip oluşumların akil adamların başarıya ulaşmasında toplumsal destek de çok önemlidir.

Avukat Sedat Yurttaş (DEP eski milletvekili): Silahı tümden devre dışı bırakacak makul çözümlere acil ihtiyaç var. Bölgesel olarak bu şiddet sarmalına daha fazla gömülmeden bir an önce aklın, siyasetin ve demokratik yöntemlerin egemen olacağı bir toplumsal ve siyasal iklime ihtiyaç var.