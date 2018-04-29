Orta yaşlılara tavsiye: 10 dakika hızlı yürüyün

İngiltere Kamu Sağlığı Ajansı, sağlıklarını korumak için orta yaşlılara hızlı yürümeyi tavsiye etti.

Uzmanlar, 40 yaşın ardından insanların aktivitelerinin azaldığını ve bunun sağlığa zarar verdiğini açıkladı.

Buna çözüm olarak 40-60 yaş arası insanları hızlı yürüyüşler yapmaya davet eden uzmanlar, her gün yalnızca 10 dakika hızlı yürümenin erken ölüm riskini yüzde 15 azalttığını belirtti.

Tahminlere göre bu yaş grubunun yüzde 40'ı, bir aydan daha az sıklıkta 10 dakikalık hızlı yürüyüşler yapıyor.

Ajans, insanların hızlı yürüyüşlerini görebilecekleri ve günlük hayatlarına hızlı yürüyüşü nasıl adapte edebilecekleri konusunda tavsiye alabilecekleri Active 10 bir uygulama geliştirdi.

Ajansın medikal direktör vekili Jenny Harries, öğlen arasında veya bir mağazaya giderken bile 10 dakika yürümenin etkili olduğunu söyledi.