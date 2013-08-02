Orta Doğu'da 'helal' biraya ilgi artıyor

Economist dergisi bugün yayınladığı bir makalede özellikle Orta Doğu'da alkolsüz biraya artan ilgiye dikkat çekti.

Geçen sene 2,2 milyar litre alkolsüz biranın tüketildiğini yazan makale, bu rakamın beş yıl öncesine oranla %80'lik bir artışa işaret ettiğini de ekledi.

BBC Türkçe'de çevirisi yer alan Economist'in makalesi şöyle:

"2012 yılında İranlılar 2007 yılına oranla 4 kat daha fazla alkolsüz bira tüketti.

Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de tüketicilerin alkolsüz biraya yönelik damak zevki artışta (ama bölgede alkollü bira hâlâ daha fazla satıyor).

İranlı firma Behnuş'un ürettiği Delster, 1979 İslam devriminin ardından alkolsüz üretilmeye başlandı.

Gazze'de Hamas'ın 2005 yılında seçilmesinin ardından Filistinli bira firması Taybeh, rengi yeşil olan 'helal' bira üretmeye başladı.

Dubai'den Euromonitor araştırma firması için çalışan Maii Abdul-Rahmen, satışların artmasını tüketicilerin değişen arzularına bağlıyor.

Lübnanlı alkolsüz bira üreticisi Laziza'nın marka yöneticisi Guilda Saber de alkolsüz olsa bile bira içmenin, Coca-Cola veya meyve suyu içmenin sunamadığı bir küresel yaşam tarzı isteğiyle bağlantılı olduğunu öne sürüyor.

Ama alkolsüz bira üreticilerinin miktarı arttıkça firmalar da farklı pazar arayışında.

Örneğin Moussy reklamlarında modaya uyan bir grup erkek ve kadını plajda içki içerken gösteriyor. Birell ise daha erkeksi bir görüntü tercih etmiş: alkolsüz biranın reklamında futbol maçı izleyen bir grup erkek, yanlarından geçen bir kadının arkasından bakıyor (anlaşılan kadınların süzülmesi alkol içmekten daha az günah).

Bazı bira üreticileri, bölgede artan dinsel duyguların talebi arttıracağından ümitli.

Örneğin normalde alkollü bira üreten Türk Efes, 2011 yılında Efes Zero'yu satışa sundu. Diğer firmalarsa tüketicilerin inançlarını daha da belirginleştirmek istemeleri durumunda Batı'dan gelen her şeye sırt döneceklerinden endişeli."

Economist'teyer alan makalenin sonunda Suudi ve Mısırlı din adamlarının Müslümanların alkolsüz bira içmesinin caiz olduğunu söyleyen fetvalar yayınladığını belirtildi.