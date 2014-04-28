Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Müslümanlara zorunlu göç

Etnik çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybettiği Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Bangui hükümetinin karşı çıkmasına rağmen Uluslararası Göç Örgütü, önceki gün, Afrika ülkeleri öncülüğündeki barış gücüyle (MISCA) 1300 Müslümanı ülkenin kuzeybatısında yer alan Avam eyaletindeki Kabu ve Sidu kasabalarına nakletti. Mahalledeki Müslümanlar sık sık Hıristiyan Anti-Balaka milislerinin saldırısına maruz kalıyordu.

5 Kilometre Mahallesi göç etmeyi bekliyor

Müslümanların yaşadığı en büyük mahalle olan ‘5 Kilometre Mahallesi’ sakinleri de sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Mahallede yaşayan Harun Gayi, “Burada birer rehine gibi yaşıyoruz. Yaşamak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Mezarlıklar mahalle dışında olduğu için cenazelerimizi gömemiyoruz. Bu nedenle bir sonraki aşamada uluslararası örgütün göç listesine bizi alacağını düşünüyorum” dedi.

Hükümet göçe onay vermiyor

Orta Afrika Cumhuriyeti Sağlık ve İnsani İşler Bakanı Samba Margaret Samba, hükümetin Bangui'deki Müslümanların nakledilmesine onay vermediğini söyledi.

Samba açıklamasında, "Uluslararası Göç Örgütü yetkilileriyle önceki görüştüğümde bana hükümetin onayı olmadan Müslümanları ülkenin kuzeyine tehcir etmeyeceklerini, göçle ilgili tüm haberlerin birer söylentiden ibaret olduğunu bildirdiler. Ben de onlara hükümetin bu konudaki görüşünü hafta başında açıklayacağını söyledim. Ama görüyorum ki kafileler göç hazırlıklarına başlamış" ifadesini kullandı.

Göçlerin, geçen hafta Müslümanların yaşadığı en büyük mahallelerden biri olan 5 Kilometre'de silahlı gruplarla Fransız güçleri arasında yaşanan çatışmalarda yedi kişinin ölmesinin ardından gerçekleştirildiği belirtiliyor.

‘Etnik temizlik’

Uluslararası Af Örgütü yetkililerinden Donatella Rovera, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Hıristiyanların oluşturduğu Anti-Balaka milisleri tarafından Müslümanların ülkeden ayrılmaya zorlanmasının ''hukuki kriterlere göre etnik temizlik'' olduğunu söylemişti.

Rovera, cinayetlerin eşlik ettiği bu zorlama nedeniyle başkent Bangui'deki iki Müslüman mahallesinin boşaldığını ve ülkenin güneybatısındaki Müslümanların kuzeydoğuya toplu olarak göç ettiğini belirtmişti.

Ülkedeki Fransız ve Afrikalı güçlerin Müslümanları korumadaki yetersizliği karşısında BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, 1 Nisan'da Bangui ve güneybatıda tehdit altındaki 19 bin Müslümanın tahliyesine karar verdi.

Krizden önce 5,1 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 15'ini oluşturan Müslümanların çoğu ülkenin kuzeydoğusunda yaşıyordu.

BM'ye göre, 2013 Aralık ayından bu yana en az 150 bin Müslüman Orta Afrika Cumhuriyeti'ni terk etmek zorunda kaldı.