Orta Afrika'da cami yağmalandı, Kur'an yakıldı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'den Kamerun'a giden yolda bir caminin yağmalandığı, Kur'an-ı Kerim'in yırtıldığı belirtildi.

Hristiyanların oluşturduğu Anti-balaka grubunun vahşetinden kaçmak için Müslümanların kullandığı yolda, terk edilmiş Boili kasabasındaki bir cami yağmalandı. Yağma sonrası caminin çatısı tamamen yanarken, pencere ve kapılar da çalındı.

Boili'den yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Bossempele-Yalokele bölgeleri arasındaki yolda, tüm tehlikelere rağmen bazı Müslümanların yırtılmış Kur'an-ı Kerim sayfalarını topladığı belirtiliyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaşayan Müslümanlar, vahşetten kaçmak için yaklaşık 500 kilometre uzunluğundaki Bangui-Kamerun yolunu göze alıyor.

Müslümanlar Kamerun ya da Çad'a kaçarken, Hıristiyanlar ise yoldaki kasabalara dönüyor.