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Kültür-Sanat

Orson Welles'in kayıp filmi bulundu

Ünlü yönetmen Orson Welles'in 'Too Much Johnson' adlı kayıp filmi bir depoda bulundu

10 Ağustos 2013 05:41

Orson Welles'in kaybolduğu düşünülen filmi, İtalya'da bir depoda bulundu.

soL Kültür'ün haberine göre,  dünyaca ünlü yönetmen Orson Welles'in kayıp filmi "Too Much Johnson", İtalya'da bir depoda bulundu. Meşhur "Yurttaş Kane"den önce 1938 yılında çekilen ve Welles'in ikinci eseri olan filmin bir yangında yok olduğu düşünülüyordu.

'Too Much' Johnson sessiz bir komedi filmi. Filmi kurtaran ve izleyen uzmanlar, eserin Welles'in kariyerinde "tiyatro ile sinema arasındak entelektüel köprüyü" oluşturduğunu belirtiyorlar. Film, Rochester-New york'taki George Eastman House'da restore edildi. Too Much Johnson'un ilk gösterimi 9 Ekim'de.

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