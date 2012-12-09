Orpheus Mozaiği'nin Türkiye'ye ait olduğu 'Bally' kutusuyla kanıtlandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması, Orpheus Mozaiği’nin Türkiye’ye iadesinde etkili oldu. ABD’li yetkililer, Bally kutusunun da yer aldığı eserin fotoğraflarını kanıt olarak kabul etti.

Türkiye'nin kültür mirası 'Orpheus Mozaiği'nin ABD'nin Dallas Sanat Müzesi'nden iade edilmesi sürecinin en önemli delilinin yapıştırıcı ürünü 'Bally' olduğu ortaya çıktı.

Star gazetesinde yer alan habere göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Orpheus'un çalınmasıyla ilgili 1998 yılında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasındaki deliller iade sürecini hızlandırdı. Eserin yerinden sökülmeden önce kaçakçılar tarafından çekilmiş fotoğraflarına ulaşan savcılık, bir fotoğrafın köşesinde Bally kutusu olduğunu fark etti. Fotoğrafa ilişkin inceleme yapan savcılık, Bally'nin Türkiye'de kullanılan bir yapıştırıcı türü olduğunu tespit etti. 2012 Mart ayında ise Dallas Müze Müdürü Maxwell Anderson, kökeni şaibeli eserler hakkında bir araştırma başlattı ve eserlerin ait olabileceği ülkelerle temasa geçildi. Bu temas sonucunda Orpheus mozaiği hakkında ABD'li yetkililer Kültür Bakanlığı ile irtibata geçti. Yapılan görüşmelerde 'Bally' çalışması da dahil bir dizi delil sunuldu. ABD'li yetkililer de bu deliller ışığında ‘Orpheus'un Şanlıurfa'ya ait olduğunu kabul etti.



İstanbul’dan sonra Şanlıurfa’ya gidecek



Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, dün 'Orpheus Mozaiği'ni, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde tanıttı. 'Orpheus’un bir süre Arkeoloji Müzeleri'nde sergileneceğini, sonra da Şanlıurfa Müzesi'ne taşınacağını belirten Günay, 'Ülke dışında ne varsa alıp getirmeye çalışıyoruz, takip ettiğimiz eserler de var' dedi.



Dallas müzesi 85 bin dolara satın almıştı



MS 194 yılına tarihlendirilen eser, Şanlıurfa sınırlarından kaçırılmasının ardından Dallas Sanat Müzesi'nce 1999'da bir müzayededen 85 bin dolara satın alındı. Müze yetkililerinin, eseri gönüllü olarak Türkiye'ye iade etme kararını, yabancı kuruluşlarla vardıkları değişim anlaşması planı uyarınca aldıkları belirtildi. Orpheus Mozaiği'nin Şanlıurfa yakınlarındaki tarihi Roma kenti Edessa'da bir binanın yer dekorunda kullanıldığı tahmin ediliyor.

Eserde, Orpheus'un vahşi hayvanları evcilleştirmesi konu ediliyor. Orpheus, 6 Aralık’ta da ABD’den İstanbul’a getirildi.