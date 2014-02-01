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Yaşam

Ormanlık alanda ölü bulunan bebekle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Mersin'de ormanlık alandaki ölü bulunan bir haftalık bebeğin annesi 34 yaşındaki N.B.E. ile babası 24 yaşındaki T.T. polis tarafından gözaltına alındı

01 Şubat 2014 22:38

Hikmet Durgun/ Mersin

Mersin-Önceki gün ormanlık alanda ölü bulunan bir haftalık bebeğin annesi ile babası olduğu iddia edilen kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ölü bulunan erkek bebeğe ilişkin kamu ve özel hastanelerin doğum kayıtlarındaki incelemede, N.B.E'nin, 25 Ocak'ta Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde erkek bebek dünyaya getirdiğini, doğumunda kayıtlara "sosyal vaka" olarak girildiğini tespit etti.

Ekipler, Ankara'da babasıyla yaşayan ve bekar olan N.B.E'yi, ölü bulunan bebeğin annesi olduğu iddiasıyla gözaltına aldı. N.B.E'nin, çocuğun babasının Mersin'de yaşayan erkek arkadaşı T.T. olduğunu öne sürmesi üzerine bu kişi de yakalandı.

N.B.E. ve T.T, emniyetteki işlemlerinin ardından Mersin Adliyesi'ne sevk edildi.

Merkez Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda battaniyeye sarılı bebek gören bir kişi polise haber vermiş, olay yerine giden ekipler, göbek kordonu düşmemiş, yaklaşık 1 hafta önce doğduğu belirlenen bebeğin öldüğünü tespit etmişti.

 

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