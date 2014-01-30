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Yaşam

Bir haftalık bebek ormanda ölü bulundu

Mersin'de ormanlık alanda bir haftalık bebek cesedi bulundu; polis bebeğin açlıktan ve soğuktan öldüğü ihtimali üzerinde duruyor

30 Ocak 2014 16:12

Hikmet Durgun / Mersin 

Mersin'in Mezitli ilçesinde, ormanlık alan içinde bir haftalık olduğu tahmin edilen bebek cesedi bulundu. Bebeğin Mersin'de dört gündür yağan yağmurda ıslandığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bir haftalık olan erkek bebek, üstünde kundağıyla birlikte bir süre önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ormanlık alanda bulunan çöp yığınlarının önüne bırakıldı. Bugün (30 Ocak 2014) sabah saatlerinde o bölgede çöp toplayan belediye işçisi, çocuğun cesedini görerek, polisi aradı. İhbarın üzerine bölgeye, polis ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, bebeğin 1 haftalık olduğu, açlıktan ve soğuktan öldüğü ihtimalleri üzerinde durdu. Ayrıca çocuğun Mersin'de 4 gündür yağan yağmurda ıslandığı belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ölen bebek, sağlık ekiplerince otopsi için Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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