'Ormanları kurtarmak için' sevişiyorlar...

'Ormanları kurtarmak için' sevişmek

Eyüp Tatlıpınar – BBCTürkçe

Yıl 2004, soğuk Norveç’in az bulunur sıcak günlerinden biri…

Avrupa’nın her yerinden insanlar Alicia Keys’i, The Black Eyed Peas’i, Morrissey’i, Franz Ferdinand’ı dinlemek için Kristiansand’a, Quart Festival’e gelmiş.

Fakat hayli curcunalı geçen bu büyük festival, medyada, tanınmış müzisyenlerinden çok, o günkü sansasyonel bir olayla yankılanıyor.

Rock grubu The Cumshots, ismiyle müsemma şarkılarını seslendirirken, iki genç sahneye fırlıyor. 21 yaşındaki Leona Johansson ve 28 yaşındaki Tomm Hol Ellingsen…

Leona ve Tomm herkesin önünde çırılçıplak cinsel ilişkiye girişince, alkışlar, çığlıklar, tezahüratlar, müzisyenlerden ziyade, iki gence gidiyor.

Haber, tabii Türkiye’deki gazetelere de yansıyor; sahnedeki ‘performansın’ fotoğrafı ve altındaki, çifte ait “Doğal olanı yaptık” türünden bir demeçle birlikte...

Festivalleri gezen belgesel

Leona ve Tomm'dan bir daha haber alamadık. En azından Türkiye’deki medyada…

Ta ki bu yılın başında düzenlenen film festivali ‘!f İstanbul’daki, Orman İçin Seviş belgeselini izleyene kadar. Belgeselin İstanbul Pera Müzesi’nde, ‘Sivil Direniş’ konseptli bir program dahilinde 29 Eylül’de gösterileceğini haber verelim.

2012’de çekilen belgeselin başrollerinde de Leona Johansson ve Tomm Hol Ellingsen var. Daha doğrusu çiftin kurduğu sivil toplum kuruluşu, Orman için Seviş.

Bu yıl Almanya ve İngiltere’de vizyona giren, pek çok festivalde gösterilen belgesel vesilesiyle Johansson ve Ellingsen’le yapılan röportajlardan öğreniyoruz ki, "o konserdeki performansları, hayırlı bir işin başlangıcı olmuş".

John Lennon'ın neferleri

Sahnede seviştikten hemen sonra, akıllarına tahribata uğrayan doğa ve Amazon ormanları için bağış toplamak gelmiş.

68 kuşağından aileler içinde, ‘Savaşma seviş’ öğretisiyle yetiştiklerini düşünürsek durumlarını anlayabilir; örneğin Vietnam savaşını protesto etmek için bir hafta boyunca yataktan çıkmayan John Lennon ve Yoko Ono’dan yakaladıkları bayrağı epey ileriye taşıyarak, o öğüdü başarıyla hayata geçirdiklerini söyleyebiliriz.

Konsere dönelim.

10 dakikada topladıkları para 15 bin euroyu bulunca, düşünceleri ciddiyet kazanmış. Yardım parasını iletmek için Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) gibi küresel kurumların kapılarını çalmışlar.

“Bu paranın cinsel ilişkiniz sonucu toplandığını gizlerseniz, bağışınızı kabul ederiz” türünden yanıtlar almak ise, hiç hoşlarına gitmemiş.

Porno yarar sağlayabilir mi?

Orman için Seviş adı altında bir site kurup, doğa için amatör porno filmler çekme fikri de bunun üzerine doğmuş.

Yasal gereklilikler nedeniyle Oslo’dan Berlin’e taşınıp işlerini buradan yürütmeye başlamışlar.

Videolarını en çok Oslo, Berlin, Kolombiya, Peru ve Brezilya’da çekmişler. Grup ilişki gibi farklı yaklaşımlara açık olduklarını belirtiyorlar.

İki kişilik çekirdek kadro zamanla dört kişiye çıkmış. Dünyanın dört bir köşesini gezip konserlerde, festivallerde, partilerde dertlerini anlatıp gönüllü kazanmaya çalışıyorlar. Bugüne kadar topladıkları para 500 bin euroyu buluyor.

Amazon bölgesinde araziler satın alıp yerlilere vermek gibi iddialı projeleri hayata geçirmişler. Yeni projeler için önerilere açık olduklarını söylüyorlar.

Meraklılar için belirtmek gerek; Orman için Seviş'e yardım etmenin iki yolu var.

Belli standartların üzerinde bir "cesarete" sahip olanlar, siteye üye olup, kendi çektikleri amatör porno videoları ya da fotoğrafları yolluyor. Buna yanaşmayanlar ise, üye olmadan, belli bir ücret karşılığı sitedeki videoları izleyip destek veriyor.

Tek koşul, 18 yaşından büyük olmak.

‘Sevişmek için bahane’

Türkiye’de henüz yeterince duyulmamış bu etkinliğe tepkileri tahmin etmek zor değil; “Sevişmek için bahane arıyorlar.”

İnternet forumlarında, sosyal medyada bu görülüyor zaten.

Fakat bu yaklaşımın, Orman için Seviş söz konusuyken, tamamıyla yanlış olduğu söylenemez.

Doğada serbestçe cinsel ilişkiye girmek, Orman için Seviş'e, göre insanın vücudunu tanıması, gerçek sevişmeyi keşfedip bundan zevk alması, mutluluk duyması için önemli.

İnsanın kendi vücudunu tanımasıysa, aynı zamanda doğayı tanıyıp onunla bütünleşmesi için en etkili yol.

Bu anlayıştan yola çıkarak çeşitli ülkelerde, vücudu ve cinselliğiyle ilgili sorunlar yaşayanlar için atölye çalışmaları düzenledikleri de oluyor.

En yeni 'gerçekçilik'

Bu dikkat çekici projeyi Polonyalı belgeselci Michal Marczak da ilginç bulmuş olacak ki bir e-posta atmış siteye:

“Sizinle tanışmak istiyorum, belki bir belgesel çekeriz, ne dersiniz?”

Sorusuna beklediği olumlu yanıtı da, 6 ay sonra almış. Hatta gruptan, Marczak’a, sevişme önerisi bile gelmiş.

Fakat yönetmen objektiflik adına öneriye yanaşmamış.

Yedi aylık bir çalışmanın ardından Berlin’den Amazonlar’ın içlerine kadar uzanan hikâye, gruba yeni katılan Danny’nin gözünden aktarılıyor.

Sevişme performansları ve bunun felsefesi kadar, Amazonlar’daki yerli kabilelere tüketim kültürünü anlatma çabaları da, belgeselin önemli bir kısmını oluşturuyor.

Marczak, Orman için Seviş’i, “Kendi gerçeklerini yaratan ve insanları bu gerçekliğin içine katmaya çalışan hayalciler” olarak tanımlıyor.

Bu tanımı, dünyayı değiştirmeyi amaçlayan herkes için geçerli sayabilir; aynı zamanda gerçekçi ihtimallere açılan bir pencere olarak görebilir miyiz?

Düşünmeye değer bir soru.

Bakalım Johansson ve Ellingsen bu niyetlerinde bayrağı daha nerelere taşıyacaklar?