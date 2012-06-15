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Yaşam

Ormandan gelen çocuğun gizemi çözülemiyor!

Berlin polisi Almanya’da yaşadığını söyleyen fakat İngilizce konuşan çocuğun kimliğini araştırsa da bir sonuca ulaşamadı

15 Haziran 2012 00:30

Almanya’da yetkililere giderek beş yıldır ormandaki mağaralarda yaşadığını söyleyen çocuğun gizemi çözülemiyor. Dokuz aydır kimlik araştırması yapan Berlin polisi son çare olarak çocuğun fotoğrafını basına dağıtmakta buldu.

Dokuz ay önce Berlin belediyesine gelerek 5 yıldır babasıyla ormanlarda yaşadığını, mağaralarda uyuduğunu söyleyen çocuğun gizemi çözülemiyor.
 
Berlin polisi Almanya’da yaşadığını söyleyen fakat İngilizce konuşan çocuğun kimliğini araştırsa da bir sonuca ulaşamadı.
 
Babasının kendisini “Ray” diye çağırdığını söyleyen çocuğun fotoğrafları tüm dünyaya dağıtıldı.
 
Almanya polis birimi sözcüsü Thomas Neuendorf çocuğun kimliğini tespit edemedikleri için böyle bir yönteme başvurduklarını söyleyerek Ray’i tanıyan herhangi biri olursa direk olarak kendileriyle bağlantıya geçmesini istediklerini belirtti.
 
5 Eylül tarihinde Berlin belediyesine gelerek yetkililere babasıyla birlikte beş yıldır ormanda yaşadığını söyleyen Ray babasının öldüğünü ve onu ormanda bir yere gömdüğünü söylemişti.
 
Yetkililer Prag sınırı yakınlarındaki ormanda yaptıkları araştırmada herhangi bir kişinin cesedine rastlamadı.
 
12 yaşındayken annesinin bir trafik kazasında öldüğünü söyleyen Ray o günden sonra babasıyla ormanda yaşadıklarını söylemişti.
 

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Ormandan gelen çocuğun gizemi çözülemiyor

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