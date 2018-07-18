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Yaşam

Ormanda esrar yetiştirdiler

Polis, Kuşadası'ndaki baskında 3 bin 279 kök Hint keneviri ele geçirdi

18 Temmuz 2018 13:50

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alanda, 2 ayrı bölgede yapılan kontrolde, toplam 3 bin 279 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca Hint kenevirlerini ektiği belirlenen şüphelinin ormanda kaldığı baraka evde ise 3,5 kilo esrar bulundu.

Jandarma ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi'nde yaşayan R.C.'nin ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiğini öğrendi. Dün sabah harekete geçen ekipler, uyuşturucunun yetiştirildiği Sivritepe Mevkisi'ndeki ormanlık alanı kontrol etti. Asayiş, narkotik ve bomba arama köpekleri ile bölgede yapılan operasyonda, 2 ayrı alanda toplam 3 bin 279 kök Hint keneviri bulundu ve söküldü.

Şüphelinin, ormanlık alanda kaldığı baraka ev de kontrol edildi. R.C. evde bulunamazken, yapılan aramada 3,5 kilo esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 'Göçmen kaçakçılığı', 'suç örgütü kurmak' ve 'uyuşturucu satmak' suçlarından sabıkalı olduğu belirtilen R.C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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