Orman yangınlarından bu yana Kanguru Adası'nda ilk kez bir pigme keseli sıçan bulundu

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Avustralya'daki büyük orman yangınlarında habitatlarının büyük bir bölümünün yok olmasının ardından Kanguru Adası'nda ilk kez bir pigme keseli sıçan bulundu.

The Guardian'ın aktardığına göre yangınlardan sonra adada hiç pigme keseli sıçan kalmadığından korkuluyordu. Ancak çevre koruma grubu Kangaroo Island Land for Wildlife 2019-2020 yangınları sonrası yaptığı çalışmalarda bir Pigme keseli suçan bulmayı başardı.

Ekolojist Pat Hodgens, "Bu türün yangından sonra adada varlığını sürdürdüğü ilk kez kayıtlara geçti" dedi. Hodgens, adadaki pigme keseli sıçanların yüzde 88'inin adadaki yangında hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini söyledi.

Hodgens, adada kalan diğer pigme keseli sıçanları korumak için çalışmalar yapılması gerektiğini dile getirdi.