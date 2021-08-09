Orman yangınları sürerken Dilek Yarım Adası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ziyarete açıldı

Türkiye’nin Muğla Milas ve Köyceğiz'deki orman yangınları henüz altına alınamazken 30 Temmuz’da ziyaretçilere kapatılan Aydın Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı bu sabahtan itibaren tekrar ziyarete açıldı. Karara çok sayıda kişi sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Son 11 gününde 223 orman yangını çıkarken, 6’sı halen devam ediyor, söndürülen yerlerdeki soğutma çalışmaları sürüyor. Muğla'nın Yatağan ilçesinde başlayıp Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangını bugün kontrol atlına alındı.

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Sözcü gazetesinden Latıf Sansür’ün haberine göre, Akdeniz'den Kafkasya'ya kadar kıyılarda yayılım gösteren neredeyse tüm bitkilerin doğal olarak bir arada görüldüğü tek botanik bahçesi özelliğini taşıyan ve orman yangınları nedeniyle tedbir amaçlı olarak 30 Temmuz'da ziyaretçilere kapatılan Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Park, bugün yeniden insan ve araç trafiğine açıldı.

Milli Park şefliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan “Milli Parkımız 09.08.2021 Pazartesi tarihinden itibaren azaltılmış araç kapasitesi ile ziyaretçilerimize açılacaktır” açıklamasına, yüzlerce kişi tepki gösterdi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) bir dilekçe ile valiliğe başvurarak parkın açılmamasını istedi. Kapatılma kararını olumlu karşıladıklarını, ancak açılmasının doğru olmadığını, açılmaması gerektiğini bildirdi.

Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nın sosyal medya hesabından gelen yoğun eleştirilere şu yanıt verildi: “İnsanlarımızı milli parktan uzak tutmak çözüm değildir. Şu bilinmelidir ki içinde yaşadığımız coğrafyadan ve iklim özelliklerinden dolayı mevcut risk milli parkın gişelerinden içeri girilmesiyle artmayacaktır. Bu risk her zaman vardı ve var olmaya devam edecektir.”

İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 28 ilde ormanlara giriş çıkışlar bir ay ile üç ay arasında yasaklanmıştı.

Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı florasında 95 familyaya ait; tür, alt tür ve varyete düzeyinde 804 adet bitki türü biliniyor. Bu bitkilerden 6 adedi dünyada sadece burada görülen endemik türlerden oluşuyor.