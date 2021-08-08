Orman yangınları sonrası Ziraat Mühendisleri Odası’ndan sel ve erozyon uyarısı

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Tevfik Türk, günlerce süren orman yangınlarının sel ve erozyon riski yarattığını söyledi. Türk, "İzmir, Artvin ve Van'da yaşadığımız sel felaketleri var. İklim değişikliğinin etkilerini aşırı ve ani yağışlarla görüyoruz. Bu şekilde bir yağmurda, yangın bölgelerindeki çıplak dokunun büyük zararı olacaktır." dedi.

Manavgat'ta 54 bin 900 hektar, Gündoğmuş'ta ise 13 bin 800 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü belirten Türk, "Muğla'da 30 Temmuz tarihli çalışmamızda 20 bin 900 hektar alanın zarar gördüğünü belirlemiştik. Ancak yangın sürüyordu. Sonrasında Muğla Büyükşehir Belediyesi, zarar gören alanın 61 bin 800 hektar olduğunu raporladı. Yangın bölgelerinde ekosistem büyük zarar gördü. Bu bölgelerde ciddi sel ve erozyon riski var" diye konuştu.

Türk şunları kaydetti:

"Geçmişte İzmir, Artvin ve Van'da yaşadığımız sel felaketleri var. İklim değişikliğinin etkilerini aşırı ve ani yağışlarla görüyoruz. Bu şekilde bir yağmurda yangın bölgelerindeki çıplak dokunun büyük zararı olacaktır. Antalya'da şu ana kadar yaklaşık 98 bin, Muğla'da ise 88 bin futbol sahası büyüklüğündeki alan yangından etkilendi. Orman yapısı doğal olarak ekosistemi oluşturuyor. Bu yapının zarar görmesi demek, oradaki mikro klimadan, iklim değişikliğinden doğal felaketlere kadar birçok konuyu etkileyecektir.

Asıl amaç, bu ekosistemi tekrar oluşturmak olmalı. İklim değişikliğini iyice hissediyoruz. Bu bölgelerde erozyona karşı mücadelenin mutlaka yapılması gerekiyor. Bölgenin yeniden bir ekosisteme kavuşması için doğal çalışma yapılması gerekiyor. Fidan dikmek iyi geliyor, vicdanımızı da rahatlatıyor ancak bilim insanlarının söylediği gibi bu alanların doğal olarak rehabilite edilmesi gerekiyor. Bu şekilde çok daha sağlıklı bir orman yapısı oluşturulabilir." (AA)