Orman yangınına müdahale etmeye giderken hayatlarını kaybeden işçiler toprağa verildi

İzmir'in Tire ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için çıktıkları yolda trafik kazası geçiren iki orman işçisi, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Çayırlı Mahallesi yakınında bulunan bir ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıkmasının ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangına müdahale için Bayındır Orman İşletme Şefliği'nden gönderilen arazöz, yol onarım çalışması yapılan Selçuk-Tire karayolu Büyükkale mevkisinde devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildiği araçta bulunan sürücü Nurullah Akbaş ve araç içerisinde bulunan Ali Yılmaz kazada hayatlarını kaybetti. Kazada ayrıca Sedat Sagun ve Mustafa Genç isimli işçiler de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Vefat eden işçiler için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldı.

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