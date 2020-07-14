İzmir'de yangına giden arazöz devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Tire’deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan arazözün kaza yaptığını duyurarak, "2 şehit olmuş, 2 arkadaşımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı.

Tire'ye bağlı Çayırlı Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlanırken, Bayındır Orman İşletme Şefliği'ne ait arazöz de bölgeye takviye olarak gönderildi.

Bayındır'dan sevk edilen arazöz, onarım çalışması yapılan Selçuk- Tire yolu Büyükkale mevkisinde devrildi. Kazada görevlilerden Nurullah Akbaş ile Ali Yılmaz yaşamını yitirdi, Sedat Sagun ve Mustafa Genç ise yaralandı.

Yaralı ormancılar, Tire Devlet Hastanesi ve Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.