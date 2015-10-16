Orman ve Su İşleri Bakanı, Enerji Bakanı'nı yalanladı: İğneada'ya nükleer santralle ilgili bir çalışma yok!

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Karaboyun'un yapımı için firmalarla görüşüldüğünü duyurduğu, İğneada'daki nükleer santrallr ilgili bir çalışma ve başvuru olmadığını söyledi. Nükleer santrallerle ilgili çalışmanın geçmişte yapıldığını belirten Eroğlu, "Çok yıllar önce, belki 10- 20 yıl önce Türkiye'de 3 şehirde nükleer enerji yapılması konusunda bir çalışma yapıldı. Birisi Sinop, birisi Akkuyu, birisi de İğneada. Şu anda Sinop ve Akkuyu'da nükleer santral yapılıyor ve yapılacak. İğneada'yla ilgili bir çalışma ve başvuru yok" dedi.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinnde toplu açılış törenine katılan Veysel Eroğlu'na, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun'un 3'üncü nükleer santralin İğneada'ya yapılacağı yönündeki açıklamaları hatırlatıldı. İğneada'yla ilgili çalışmanın geçmişte yapıldığını söyleyen Bakan Eroğlu, "Buna açıklık getireyim. Çok yıllar önce, belki 10- 20 yıl önce Türkiye'de 3 şehirde nükleer enerji yapılması konusunda bir çalışma yapıldı. Bakanımız muhtemelen onu söyledi. Birisi Sinop, birisi Akkuyu, birisi de İğneada. Şu anda Sinop ve Akkuyu'da nükleer santral yapılıyor ve yapılacak. İğneada'yla ilgili bir çalışma ve başvuru yok" dedi.

İğneada'da nükleer tesis için çalışma yapılan alanın milli park alanı içinde olmadığını da kaydeden Bakan Veysel Eroğlu, "Birincisi İğneada'yla ilgili orada yapılan çalışmalar bizim koruma alanında yani milli parkların koruma alanında değil. İkinci olarak şu anda böyle bir talep de böyle bir müracaat da yok. Sayın Bakanımız sadece burada böyle bir çalışma yapıldığını ifade etmiş. Ama bizden herhangi bir talep yok. Bu konuda herhangi bir çalışma da henüz bize intikal etmiş değil. Kaldı ki o alan tamamen milli parkların dışında olan bir alan. Bunu özellikle belirtmek istiyorum" diye konuştu.