Ağaoğlu çark etti: Bakanlığın 'Fatih Ormanı' kararını saygıyla karşılıyoruz

İşadamı Ali Ağaoğlu, Fatih Ormanı'na yönelik bakanlığın iptal kararını değerlendirdi. "Usul hatası yaptıklarını" belirten Ağaoğlu, "Bakanlığın fesih kararını saygıyla karşıladıklarını" söyledi. Ağaoğlu, dün (13 Kasım 2012) yaptığı ilk açıklamada ise "Ben o ormanı Hyde Park, Central Park gibi yaşam alanı yapacaktım. Ama önemli değil. Sonuçta orman orada duruyor. Alsın bakanlık park yapsın. Benim projem etkilenmiyor. Bir maddi kaybım da olmadı" demişti.

Orman ve Su işleri Bakanlığı'nın Fatih Ormanı'nın devrine ilişkin sözleşmeyi feshetmesi ardından Maslak 1453 Projesi'nin sahibi Ağaoğlu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu basın toplantısı düzenledi.

Ağaoğlu bakanlığa yönelik dünkü sert sözlerine karşılık bugünkü (14 Kasım 2012) toplantıda şöyle konuştu: Bakanlığın iptal kararını saygıyla karşılıyorum. 2 yıl sonra devir için Bakanlık izni gerekiyordu, usul hatası yaptık. Biz maalesef burada işlerimizin yoğunluğundan hata yaptık. Bakanlığın tasarrufuna saygı duyarız. Bugüne kadar oraya 3.5 milyon TL yatırım yaptık. Orman Bakanlığı'ya seve seve yeri iade etmeye hazırım. 15 Ekim'den bu yana satışa çıkan 2 bin 700 dairenin 2 bin 100'ü satıldı, Emlak Konut'un hesabına yattı. 1.2 milyar liralık satış geliri elde edildi.

STK'ların proje ilgili değerlendirmelerine de cevap veren Ağaoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "En kötü plan bile plansızlıktan iyidir. Konu ile ilgili sivil toplum kuruluşları toplumu yanlış yönlendiriyor. Her plana itiraz et, bugüne kadar neredeydiniz? Planın yanlışı neyse onu gösterirsiniz. O zaman şapka çıkarırım."

'Sadece 3-4 ağaç söktük'

Ağaoğlu, proje kapsamında ağaç kesmediklerini sadece 3-4 ağacın yerinden makinelerle söküldüğünü söyledi. Tartışma yaratan projenin reklamıyla ilgili de Ağaoğlu "Reklam biraz kibirli oldu, kabul ediyorum. Orman olduğu için atla gezdim deniz olsa kayıkla gezerdim" dedi.

Tüketicileri yanılttığı iddialarını yanıtlayan Ağaoğlu, "Hemen evinizin yakında böyle bir orman olsun istemez misiniz dedik. Satışımızda olumsuz bir durum yok. Doğaya insanların sahip çıkması beni mutlu eder. Ama bunu art niyetli insanların başka amaçlı kullanıp yönlendirmesini kınıyorum. Aleyhime kampanyayı art niyet olarak görüyorum. Yasal hakkımızı arayacağız" diye konuştu.