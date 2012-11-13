Ağaoğlu'ndan Fatih Ormanı tepkisi: Alsın bakanlık kendi yapsın!

Ali Ağaoğlu, Orman Bakanlığı'nın Fatih Ormanı Mesire Yeri işletim hakkı iptalini değerlendirdi. Ağaoğlu, "Oraya Hyde Park yapacaktım, alsın bakanlık kendi yapsın" dedi.

cnbce.com'da yer alan habere göre; Ali Ağaoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Maslak 1453 projesiyle gündeme gelen Fatih Ormanı Mesire Yeri'nin işletme hakkının devrinin feshedilmesine tepki gösterdi.

Ağaoğlu şunları söyledi: Ormanı Hyde Park, Central Park gibi yaşam alanı yapacaktım. Ama önemli değil. Sonuçta orman orada duruyor. Alsın bakanlık park yapsın. Benim projem etkilenmiyor. Bir maddi kaybım da olmadı.

Ağaoğlu, izin almadan Fatih Ormanı'nda ata bindiğine yönelik eleştirilere "Tecavüzcü Çoşkun orada film çekerken izin mi alıyor?" şeklinde yanıt verdi.