T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ağaoğlu'ndan Fatih Ormanı tepkisi: Alsın bakanlık kendi yapsın!

Ali Ağaoğlu, Orman Bakanlığı'nın Fatih Ormanı kararna tepki gösterdi

13 Kasım 2012 18:50

Ali Ağaoğlu, Orman Bakanlığı'nın Fatih Ormanı Mesire Yeri işletim hakkı iptalini değerlendirdi. Ağaoğlu, "Oraya Hyde Park yapacaktım, alsın bakanlık kendi yapsın" dedi.

cnbce.com'da yer alan habere göre; Ali Ağaoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Maslak 1453 projesiyle gündeme gelen Fatih Ormanı Mesire Yeri'nin işletme hakkının devrinin feshedilmesine tepki gösterdi.

Ağaoğlu şunları söyledi: Ormanı Hyde Park, Central Park gibi yaşam alanı yapacaktım. Ama önemli değil. Sonuçta orman orada duruyor. Alsın bakanlık park yapsın. Benim projem etkilenmiyor. Bir maddi kaybım da olmadı.

Ağaoğlu, izin almadan Fatih Ormanı'nda ata bindiğine yönelik eleştirilere "Tecavüzcü Çoşkun orada film çekerken izin mi alıyor?" şeklinde yanıt verdi.

 

ETİKETLER

ağaoğlumaslak 1453fatih ormanı

İlgili Haberler

Orman Bakanlığı, Ağaoğlu'nun Fatih Ormanı sözleşmesini iptal etti

Ali Ağaoğlu’nun Maslak 1453 projesi ile gündeme gelen Fatih Ormanı Mesire Yerinin sözleşmesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından feshedildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24