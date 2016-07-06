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Çevre

Orman Bakanlığı kelaynakları kafese aldı; Suriye'ye göç etmelerine izin verilmeyecek

Bakanlık, yeni doğan kelaynakların cinsiyet tayinini de yapacak

06 Temmuz 2016 11:36

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Suriye'de savaş başladıktan sonra göçe gönderilen kelaynakların geri dönmediğini tespit edince, üreme istasyonlarında bulunan hayvanların bu sene göçe gönderilmemesine karar verdi. Karar doğrultusunda 217 kelaynak kafese alındı.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre; bakanlık, yeni doğan kelaynakların cinsiyet tayinini de yapacak.

Kelaynak istasyonundaki kayalık ve ahşap yuvalarda üreyen kuşların 179 adedinin ergin, 38 adedinin de yavru olduğu tespit edildi. 2016 yılı üreme döneminde istasyonda toplamda 35 yuvada üreme gözlemlendi. Kelaynak türünde dişi ve erkek bireylerin ayırt edilmesi son derece zor. Bu ayrım kan ve tüy örnekleri alınarak, laboratuvar ortamında yapılabiliyor. Bu amaçla 2016 yılında yeni yavruların da koloniye katılmasıyla halkalanan 38 kelaynak yavrusundan kan ve tüy örnekleri alınarak, yavruların cinsiyeti belirlenecek.


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