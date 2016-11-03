Orman Bakanı’ndan bir garip çağrı: Artık ninnileri değiştirin!

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Artık evlatlarınıza çocuklarınıza ninni okurken ‘uyusun da büyüsün' demeyeceksiniz. ‘Oğlum uyu büyü hedef 2071, büyük Türkiye'nin ayak seslerini sen meydana getireceksin' diyeceksin. Ninnileri artık değiştirin lütfen" dedi.

Eroğlu çeşitli ziyaretlerde bulunup, toplu temel atma ve açılış törenine katılmak üzere Amasya'ya geldi. Bakan Eroğlu, ilk olarak Vali Salih Işık'ı makamında ziyaret etti. Burada düzenlediği basın toplantısında Amasya'ya bakanlığı tarafından yapılan projeler ve planlanan yeni çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bakan Eroğlu ziyaret sonrasında Amasya Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplu temel atma ve açılış programına katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Eroğlu, şunları söyledi:

"Türkiye büyük bir devlet, güçlü bir devlet ama bu coğrafyada ayakta kalmanın yegane yolu daha güçlü bir ekonomiye, daha güçlü kurumlara, daha güçlü orduya, emniyet teşkilatına sahip olmaktan geçiyor ama bunu da inşallah sağlıyoruz Allah'ın izniyle büyük hedefler var. Şunu unutmayalım büyük hedefi olmayan milletler tarih sahnesinden silinir. Allah'ın izniyle cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği 3 büyük hedefi bu milletin evlatları gerçekleştirecektir. Birinci hedef 2023'te Türkiye dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına girecektir. Gençlerin de hedefi var 2053 yılı İstanbul'un fethinin 600. yılı olacak. Gençler o tarihte Türkiye'yi çok daha ileri noktaya taşıyacak. Bayrağımızı daha da zirveye dikecektir bunu inancımız tamdır."

“Ninniler değişsin”

"Tabii değerli bacılar, ablalar kardeşler sizlere de önemli vazife düşüyor. Yeni doğan veya doğacak çocuklar 2071 yılı yani Malazgirt Zaferi'nin 1000. yılında inşallah Türkiye'yi küresel bir güç yapacak. Artık evlatlarınıza çocuklarınıza ninni okurken ‘uyusun da büyüsün' demeyeceksiniz. ‘Oğlum uyu büyü hedef 2071, büyük Türkiye'nin ayak seslerini sen meydana getireceksin' diyeceksin. Ninnileri artık değiştirin lütfen. Onu özellikle vurgulayayım. Allah'ın izniyle Türkiye'nin bahtı açık değerli kardeşler."