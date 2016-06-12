Orman Bakanı Eroğlu: Hepimiz şehitlik şerbeti içmeye hazırız!

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Bu topraklarda şehitlerimiz olacak, hepimiz hazırız. Şehitlik şerbeti içmeye hepimiz hazırız” dedi.

DHA'da yer alan habere göre, toplu temel atma ve açılış törenine katılmak için Zonguldak’a giden Eroğlu, Batı Karadeniz bölgesinde 2019 yılının sonuna kadar bin 258 proje ile 18 milyar lira yatırım yapacaklarını söyledi. Batı Karadeniz Gelişim Projesi (BAKGEP) kapsamında içme suyu, dere ıslahı, fidan projeleri olacağını ifade eden bakan, “500 bin kişiye su temin edilecek. 2050 yılına kadar su ihtiyacı olmayacak. Türkiye'nin en yaşlı ağacı 4 bin 112 yaşında ve Zonguldak'ta. Dünyanın ise 5'inci yaşlı ağacı. Ağacımızı tanıtsak, turizm anlamında iyi gelir getirebilir. İnşallah bu ağacımızı bütün dünyaya tanıtacağız” diye konuştu.

"Hepimiz şehitlik şerbeti içmeye hazırız!"

Ak Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na da katılan Eroğlu, terörle mücadelede sonuna kadar gidileceğini ifade etti. "PKK’nın bazı ülkeler tarafından desteklendiğini" savunan bakan, şöyle devam etti:

"Silah ve istihbarat teşkilatları ile onlara yol gösteren ülkeler var. Merak etmeyin bu bayrak ilelebet bu topraklarda dalgalanacak. Bu ezanlar, bu topraklarda ilelebet okunacak bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah teröristlerle mücadeleyi sonuna kadar yapacağız. En son terörist etkisiz hale getirilinceye dek bu mücadele sürecek. Tek vatan, tek millet, tek bayrak diyoruz. Bu topraklarda şehitlerimiz olacak, hepimiz hazırız. Şehitlik şerbeti içmeye hepimiz hazırız. Bu şehitler olacak ama, onların kanlarını yerde bırakmayacağız. Kırsalda, ilçelerde olan teröristlerin hepsini temizleyeceğiz."