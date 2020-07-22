Orlando Bloom, bir haftadır kayıp olan köpeğinin öldüğünü duyurdu: Sandığımdan çok fazla göz yaşı döktüm

Oyuncu Orlando Bloom, bir hafta önce kaybolan köpeği Mighty'nin öldüğünü doğruladı. Bloom "tahmin ettiğinden çok daha fazla gözyaşı döktüğünü" söyledi ve göğsüne Mighty dövmesi yaptırdığı anları paylaştı.

Instagram hesabından, dövme yaptırdığı anları paylaşan Bloom, "Mighty şimdi diğer tarafta. 7 gün boyunca gün doğumundan gün batımına kadar süren aramaların sonunda tasmasını bulduk. Bu hafta mümkün olduğunu sandığımdan çok daha fazla gözyaşı döktüm. Küçük adamım Mighty'den öğrendiğim aşkın sonsuz olduğu ve bağlılığın gerçek anlamı için çok mutluyum"

"O bir yoldaştan daha fazlasıydı, ruhlarımız arasında bir bağ oluşmuştu. Çok üzgünüm, seni seviyorum" yazan Bloom bir hafta süren arama sürecinde yanında olan insanlara da teşekkür etti.