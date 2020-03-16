ABD'li oyuncu Orlando Bloom, arkadaşının tavsiyesi üzerine 6 ay boyunca kimseyle seks yapmadan ve mastürbasyon yapmadan yaşadığı 'bekârlık' dönemini anlatırken "Bunun sağlıklı olduğunu düşünmüyorum" dedi.

ABD'li oyuncu Orlando Bloom, şarkıcı Katy Perry ile ilişkisi başlamadan önce düzenli ilişki kuramadığı gerekçesiyle bir arkadaşından tavsiyeler aldığını söyledi. The Sunday Times'a konuşan Bloom, bebek bekledikleri Katy Perry ile ilişkisi başlamadan önce uzun bir dönem düzenli ilişki kurmakta zorlandığını söyledi. Bloom, içinde bulunduğu durumdan çıkmak için arkadaşının ona bir süre 'bekâr' kalmasını önerdiğini anlattı.

Bloom, bu nedenle 6 ay boyunca hiç kimseyle seks yapmadığını, mastürbasyon da yapmadığını söyledi. Bloom geçirdiği süreyi "akıl dışı" olarak tanımlayarak "Bunu kimseye önermiyorum, bence sağlıklı değil" dedi.