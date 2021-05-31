Orkideye 1 yılda yüzde 100 zam geldi

Çok sık tercih edilen ve zor yetişen bitki olmasıyla bilinen orkidenin fiyatı geçen seneye göre yüzde 100 arttı.

Tropikal bir bitki olan orkide; Türkiye’nin yanı sıra Hollanda, İtalya, ve Singapur gibi ülkelerde de yetişiyor. Ülke genelinde üretiminin kısıtlı olmasının ana nedeni ise maliyetlerin fazla olması olarak görülüyor. Bu sebeple çoğu çiçekçiler orkideleri yurt dışından ithal ediyor. Dolar ve Euro kurunun artmış olması, yurt dışından gelen ürünlerin fiyatının pahalı olmasına neden oluyor. Geçen sene 100 TL’den satılan orkidenin şu anki satış fiyatı 200 TL bandında. Buna rağmen orkide vatandaşların en çok tercih ettiği çiçekler arasında yer alıyor.

“Yurt dışından ithal ettiğimiz için fiyatlar pahalı”

Eskişehir’de çiçek satan işletme sahibi Sercan Banas, orkidenin pahalı olmasının nedenlerini anlattı. Süper marketlerin de işlerini olumsuz yönde etkilediğinden bahseden Banas, “Orkidenin fiyatları 2 kat arttı. Çoğunlukla yurt dışından ithal ettiğimiz için fiyatlar pahalı. Buna dolar ve Euro kuru sebep oluyor. Yalova taraflarında yetişen yerli orkidelerimizde var. Fakat orkide piyasası çok sıklıkla değişiyor. Yerli orkide ekilmeyince ithal olan tek kalınca fiyatı artıyor. Süper marketlerin satışa girmesi de bizim sektörü olumsuz etkiliyor. Yerli orkidenin fiyatı düşünce süper marketlerde orkide satıyor ve fiyatlar iniyor. Bu sefer elimizde olan ithal orkidelerin fiyatını düşürmek zorunda kalıyoruz ve kâr oranımız çok düşüyor” diye konuştu.

“Rafa orkide koymakta güçlük çekiyoruz”

Orkidenin geliş fiyatlarının pahalı olmasından bahseden işletme sahibi Sercan Banas, kendilerinin de orkide almakta zorlandıklarından şu şekilde bahsetti:

“Orkide Türkiye’nin en büyük seralarında toptan olmasına rağmen tanesinin satış fiyatı 120 TL artı KDV olarak satılıyor. Bize geliş fiyatı 150 TL’den başlıyor. Bizde bu ürünü satmamız için üstüne tabi ki de fiyat koymamız gerekiyor. Toplu aldığımız 20 orkideden 10 tanesi zaten ölüyor. Fiyatların artmasından bizde memnun değiliz. Şu an rafa orkide koymakta güçlük çekiyoruz. Fiyatlara rağmen vatandaşlar daha çok orkideyi tercih ediyor.”