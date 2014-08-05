Orijinalini aratmayan 'taklit'



Hansgünter Hack gibi Oldtimer hayranları yılın her vaktinde üstü açık araba kullanmayı seviyor. 2012 yılında üretilmiş olan Karmann Ghia, 1955 yılında Almanya’da üretilen orijinaline çok benziyor.

Hansgünter Hack itinalı el işçiliğiyle, otomobil efsanesini hayata geçiriyor.

"Gerçekten bir klasik. Sadece otomobilde olması gerekenler şeyler var içinde. Günümüzdeki gibi mümkün olan ekstra aksesuarı yok. Kaplumbağa tekniğiyle yapılmış bir Karmann Ghia’nız var. Bu insanı gerçekten geçmişe götürüyor."

İtalyan yaşam tarzının hafifliği

Volkswagen Karmann Ghia, 1950’li yılların ortalarında İtalyan yaşam tarzının hafifliğini Alman günlük hayatına kazandırdı. Otomobil o yıllarda büyük sükse yaptı. 1970 yılına kadar yılda 30 bin adet satıldı.

Volkswagen Karmann Ghia’ya ev hanımı Porsche’si ya da sekreter Ferrari’si de dendi. Batı Alman firması Karmann, Kaplumbağa Volkswagen şasisine İtalyan tasarım bürosu Ghia’nın kaportasını monte etti. Hansgünter Hack da bu basit prensibi uyguluyor.

"Yani kesinlikle bir sahtekârlık söz konusu değil. Aracı orijinal olarak tanıtsaydık sahtekârlık olurdu. Bunu yapmıyoruz. Bu sadece orijinaline mümkün olduğunca sadık bir tıpkı yapım."

Hansgünter Hack, Avrupa’daki hurdaya çıkmış bütün eski 'tosbağaları' topluyor. Taklit karoser bu şasiye monte ediliyor.

"Hedef, bu muhteşem otomobile yeniden hayat vermek ve paslanmadan gelecek kuşaklara devretmek olmalı."

Bu nedenle Hansgünter Hack, kaportayı sentetik cam elyafından üretiyor. Şablonlar milimetresine dek uyana kadar aylarca çalışmış. Çıkarılan şablonlara sıvı plastiği döküyor.

Kaporta, bir çelik çerçeve aracılığıyla şasiye bağlanıyor.

Bir aracı 2 ayda bitiriyor

Son olarak, 50 beygirlik motor otomobilin arka bagaj kısmına monte ediliyor. Kaportadan iç aksesuarına kadar bir aracın tamamlanması iki ayı buluyor.

"Bitirdiğimiz her otomobil bize büyük heyecan veriyor.Yoktan var edip elden çıkardığımız bir varlık gibi. Sıfırdan yepyeni ve mükemmel bir otomobil ortaya çıkıyor."

Böyle bir taklit yaklaşık 30 bin euro ediyor. İyi bakılmış orijinalinden 10 bin euro daha ucuz.

Orijinaliyle kopyası arasındaki farkı çok az kişi ayırt edebiliyor.

Hansgünter Hack’ın Karmann Ghia’sı. Modern malzemesi ve tekniği onu orijinalinden daha kullanışlı yapıyor. Bu sözde antika ile işe giderken 1950’lerin ruhunu yakından hissetmek mümkün.