Orijinal Picasso alır mıydınız?

T24 - Evinize bir Picasso, Dali, Monet götürmek için 12 gününüz var! Portakal Sanat ve Kültür Evi'nin 16-28 Şubat tarihlerindeki 'satışa açık sergisi' 28 büyük ressamın 36 eserini ayağımıza getiriyor





Portakal Sanat ve Kültür Evi, İstanbullu sanatseverleri gerçek olduğuna inanması zaman alan şahane bir sergiyle buluşturuyor. İşin en ‘rüya gibi’ tarafı, 28 büyük ressamın 36 eserinin görülebileceği ve 16-28 Şubat tarihlerinde görülebilecek ‘Monet’den Picasso’ya Batı Resminin Büyük Ustaları’ adlı serginin ‘satışa açık’ olması. Sergiye ev sahipliği yapan Raffi Portakal, “Bugüne değin, Türkiye’deki sanat ortamının ekonomisi, ne yazık ki, Batılı ressamların, empresyonistlerden günümüze uzanan çizgisine erişebilecek düzeyde değildi. Bugün satışa açık böyle bir sergi gerçekleşebiliyorsa ülkemiz koleksiyoncularının dünya sanatına açılmaları gecikmeyecek demektir. Bu oluşumda küçük bir katkımız varsa mutluluk duyacağız” diyor.





Hangi sanatçılar var?



Sergide yer alacak 28 isim şöyle sıralanıyor: Pierre Bonnard, Eugene Boudin, Georges Braque, Marc Chagall, Giorgio de Chirico, Salvador Dali, Jean Dubuffet, Raoul Dufy, Diego Giacometti, Moise Kisling, Le Corbusier, Henri Lebasque, Fernand Leger, Andre Lhote, Edouard Manet, Albert Marquet, Henri Martin, Henri Matisse, Joan Miro, Claude Monet, Francis Picabia, Pablo Picasso, Pierre Auguste Renoir, Auguste Rodin, Alfred Sisley, Maurice Utrillo, Kees Van Dongen, Maurice de Vlaminck.





