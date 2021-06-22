Orhan Uğuroğlu: Sezgin Baran Korkmaz Halk TV’de uzun konuştu, FBI adresini tespit etti
22 Haziran 2021 10:46
Gazeteci, Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, ABD’nin talebi doğrultusunda Avusturya’da gözaltına alınan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın, Halk TV’de Veyis Ateş’in katıldığı canlı yayına telefonla yaptığı bağlantı ile yerinin tespit edildiğini belirtti.
“Amerika, Korkmaz’ın Avusturya’da olduğunu da cep telefonunu da biliyor, adresi bilmiyordu” diyen Uğuroğlu, “Halk TV’ye telefonla 2 kez bağlanıp uzun konuştu FBI adresin nokta tespitini yapıp Avusturya İstihbarat’a bildirdi. Polis, SBK’yı yakaladı” ifadelerini kullandı.