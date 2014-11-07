Orhan Pamuk'un çizimiyle Kar'a yeni kapak

Dünya Yazarlar Birliği PEN'in Amerika temsilciliği, merkezlerine fon sağlamak için 2 Aralık günü New York’ta bir müzayede düzenliyor. First Editions/Second Thoughts (İlk Baskılar, İkinci Düşünceler) adıyla düzenlenecek olan müzayedede dünya çapında birçok önemli yazarın en bilinen kitaplarının ilk baskıları yazarın notları, kişisel düşünceleri ve çizimleriyle birlikte yepyeni ve benzersiz bir esere dönüştürülerek satışa sunulacak.

Amerikan PEN Merkezi’nin* düzenlediği müzayedede Philip Roth, Woody Allen, Paul Auster, E.L. Doctorow, Khaled Hosseini gibi önemli yazarların yanında, Orhan Pamuk’un Kar romanı da yer alacak.

75 adet ilk baskı eserin yer alacağı müzayedede Orhan Pamuk’un Kar kitabı, yazarın kitap için yazdığı notlar ve çizimleriyle birlikte, yepyeni bir tasarımla satışa sunulacak:

New York Times’ta 2004 yılında Kar’la ilgili yazdığı yazısında Pamuk’un bir rock yıldızına eşit olduğunu belirten Margaret Atwood, “Orhan Pamuk’un Kar romanı, sadece sürükleyici bir hikâye değil, bu dönemin temel metinlerinden biri” diye yazmıştı.

*1921’de Londra’dan yola çıkan PEN dünya yazar ve çevirmenleri için tanışma, tartışma ve dayanışma ortamıdır. Edebiyat ve ifade özgürlüğünün gelişmesi için çalışır. 102 ülkede 145 özerk merkezden oluşan bir kulüpler federasyonudur. 20 bin üyesi vardır. P.E.N. adı üç kelimenin baş harflerinden oluşturulmuştur: Poets (Şairler) Essayists (Denemeciler) Novelists (Romancılar)