T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Orhan Pamuk'a St. Petersburg Üniversitesi'nden Şeref Doktorası

Rusya St. Petersburg Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Orhan Pamuk'a Şeref Doktorası verecek

20 Şubat 2017 23:53

Rusya’da bulunan St. Petersburg Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü, 21 Şubat Salı günü Orhan Pamuk’a romanları ve edebiyatı için şeref doktorası verecek.

Orhan Pamuk, aynı hafta içinde yine Rusya’da Kafamda Bir Tuhaflık romanının çevirisiyle layık görüldüğü Yasnaya Polyana Ödülü’nü de alacak. Daha sonra İngiliz belgesel yönetmeni Grant Gee’nin Masumiyet Müzesi ve yazarın dünyası hakkında çektiği Hatıraların Masumiyeti filminin Moskova’daki gösterimine katılacak.

Moskova ve Petersburg’da çeşitli imza ve konferanslarla Rusya’daki okurlarıyla buluşacak olan Orhan Pamuk, Rus kanallarında kültür ve edebiyat programlarına da katılacak.

ETİKETLER

orhan pamukSt Petersburg Devlet Üniversitesirusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24