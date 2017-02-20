Orhan Pamuk'a St. Petersburg Üniversitesi'nden Şeref Doktorası

Rusya’da bulunan St. Petersburg Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü, 21 Şubat Salı günü Orhan Pamuk’a romanları ve edebiyatı için şeref doktorası verecek.

Orhan Pamuk, aynı hafta içinde yine Rusya’da Kafamda Bir Tuhaflık romanının çevirisiyle layık görüldüğü Yasnaya Polyana Ödülü’nü de alacak. Daha sonra İngiliz belgesel yönetmeni Grant Gee’nin Masumiyet Müzesi ve yazarın dünyası hakkında çektiği Hatıraların Masumiyeti filminin Moskova’daki gösterimine katılacak.

Moskova ve Petersburg’da çeşitli imza ve konferanslarla Rusya’daki okurlarıyla buluşacak olan Orhan Pamuk, Rus kanallarında kültür ve edebiyat programlarına da katılacak.