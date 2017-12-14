Orhan Pamuk’a Karadağ’dan ödül

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - KARADAĞ, Orhan Pamuk’a “Edebi Ateş Ödülü” verildi.

2006 referandumuyla Sırbistan-Karadağ’dan ayrılıp bağımsızlığını kazanan, Avrupa ve Balkanlar’ın en genç ülkelerinden Karadağ, Orhan Pamuk’a “Edebi Ateş Ödülü” verdi. Geçtiğimiz yıllarda 2010 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Perulu yazar Mario Vargas-Llosa ve Türkiye’de de tanınan İtalyan romancı Claudio Magris’e verilen ödüle 2017 yılında Orhan Pamuk layık görüldü.

Mario Vargas-Llosa, verilen ödülün gerekçesini açıklarken, Orhan Pamuk’un eserlerindeki edebi derinlik ve edebiyata kendini adamışlığının yanı sıra, insan haklarına dair duyarlılığından övgüyle bahsetti.

Ayrıca Karadağ\'ın Budva kentinde 16 Aralık Cumartesi günü Orhan Pamuk’un eserleri üzerine sempozyum düzenlenecek.

SON İKİ ROMANI DÜNYA LİSTELERİNDE

2006 yılında Türkiye’ye ilk Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandıran Orhan Pamuk, son iki romanının çevirileriyle de dünya listelerine girdi. “Kafamda Bir Tuhaflık”, Fransızca çevirisiyle, Fransa’nın en çok satan haftalık dergisi Le Point’in 2017 yılının “En iyi 25 kitap” listesine üçüncü sıradan girerken, İngilizce’ye “Red-Haired Woman” adıyla çevrilen son romanı “Kırmızı Saçlı Kadın”, ünlü ekonomi dergisi Financial Times’ın “Yılın Önde Gelen Kitapları” listesinde yer aldı.

(FOTOĞRAF)

