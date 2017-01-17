T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Orhan Pamuk’a İtalya’dan fahri doktora

Milano'daki Brera Güzel Sanatlar Akademisi, sanatsal yaratıcılığı, düşünceleri ve sanat ile ilişkisinden ötürü Orhan Pamuk’a fahri doktora verecek

17 Ocak 2017 20:44

K24

Nobel Ödüllü Orhan Pamuk’a Milano'daki Brera Güzel Sanatlar Akademisi’nden sanatsal yaratıcılığı, düşünceleri ve sanat ile olan ilişkisinin yanı sıra Masumiyet Müzesi eseri ve aynı isimle kurulan müze dolayısıyla fahri doktora verilecek. Masumiyet Müzesi, 2008 yılında yayımlanan romanın ardından, 2012 baharında açılmıştı. Geçtiğimiz yıllarda, ABD’li mimar Peter Eisenman, İtalyan sanatçı ve tasarımcı Enzo Mari ve Britanyalı mim sanatçısı, dansçı Lindsay Kemp gibi farklı disiplinlerden isimlere fahri doktora veren akademi, Pamuk’un fahri doktoraya değer görülmesinin sebeplerinden birinin de müzenin “çağdaş görsel kültüre yaptığı katkılar” olarak açıklandı. Bünyesinde barındırdığı Brera Resim ve Sanat Müzesi ile akademi, 250 yıla yaklaşan geçmişiyle İtalya’nın en önemli sanat üretim merkezlerinden biri olarak görülüyor.

Orhan Pamuk, Brera Güzel Sanatlar Akademisi’nde 18 Ocak’ta gerçekleşecek akademik yıl açılış töreninin de onur konuğu olacak. Orhan Pamuk, “Zor zamanlarda sanat ve edebiyat” adlı bir konuşma yapacak. Aynı zamanda akademi, Orhan Pamuk için 19 Ocak Perşembe günü bir sempozyum da düzenleyecek. Görmek, yazmak, toplamak, çağdaş müzeler, edebiyat ve sanat ilişkilerinin tartışılacağı sempozyumda, sanat tarihçisi Salvatore Settis ve 14. İstanbul Bienali'nin küratörü Carolyn Christov-Bakargiev gibi isimler de bildiriler sunacak.

Orhan Pamuk’un, Yale, Madrid, Floransa, Georgetown, Boğaziçi, Tiflis ve Sofya gibi üniversitelerin de aralarında bulunduğu 12 üniversiteden fahri doktorası bulunuyor. Aynı zamanda yazarın 2005’te Amerikan Sanat ve Edebiyat Akademisi, 2008’de Çin Sosyal Bilimler Akademisi ve Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi’nden verilen onur üyelikleri de bulunuyor. 

Bu haber ilk olarak K24’te yayımlanmıştır.

 

ETİKETLER

K24orhan pamukitalyafahri doktora

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24